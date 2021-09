Patricia Maldonado vuelve a la pantalla chica: «Debe ser muy triste tener que ocultar lo que piensas»

Una emblemático rostro de televisión volverá a la pantalla, a través del programa «Pero con respeto» de Julio César Rodríguez, luego de dos años fuera. Se trata de Patricia Maldonado.

La opinóloga visitará los estudios de Chilevisión para conversar sobre su polémica salida de Mucho Gusto, luego de años trabajando codo a codo en el canal. «Mega fue mi casa. Yo trato de entender un poco esto. Raro porque cuando me contrataron sabían lo que yo pensaba», comentó la ex presentadora de tevé.

También aprovechó la instancia para hablar sobre su visión política, que finalmente fue una de las causales de su despido de la señal, especialmente en medio del estallido social.

«Yo nunca he negado mis pensamientos políticos y no los voy a negar jamás. Porque veo hoy día que las volteretas en el aire son cómo ganar un premio en los Juegos Olímpicos. Hoy día se dan vuelta y caen paraditos. Debe ser muy triste tener que ocultar lo que tu piensas. Y si me tengo que reinventar, me reinvento», contó Patricia Maldonado.

En medio de la conversación, Julio César Rodríguez le consultará a la ‘Maldito’ si es que hay alguna autocrítica respecto a la situación laboral, que generó su posición política. La integrante de ‘Las Indomables’ contestó: «Si tuviera que volver atrás, haría lo mismo nuevamente. No tengo ningún empacho en decirlo. La historia que yo viví, no la viviste tú».

Por otra parte, la cantante abordará las razones que tuvo para rechazar una candidatura senatorial. En ello, revela que hace tiempo le ofrecieron ir por una alcaldía de Recoleta, pero lo rechazó. También cuenta que tuvo ofertas para ir de candidata a constituyente, diputada y al Senado, pero las rechazó todas.

«Tomé una determinación que no había tomado jamás en mis 70 años. Por primera vez le pregunté a mi familia (por la candidatura senatorial),porque todas las determinaciones que he tomado a lo largo de mi vida, buenas o malas, las he tomado sola. Analicé fríamente el cuadro y dije: yo no tengo derecho a complicarles la vida, ya se las he complicado bastante. Estuve con el lápiz aquí, así y no, hasta luego», sentenció Patricia Maldonado.