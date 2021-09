A 10 años de su muerte: Martín Cárcamo revelará inédita entrevista a Felipe Camiroaga

Este jueves 02 de septiembre se cumplen 10 años del fatídico accidente del Casa 212, que terminó con la vida de 21 personas perdieron la vida rumbo a la isla de Juan Fernández. Entre ellos el reconocido animador Felipe Camiroaga.

Como una forma de homenajear al animador, su íntimo amigo, Martín Cárcamo revelará una inédita entrevista que le realizó al ‘Halcón’ de Chicureo en el año 2005. Todo esto en el capítulo de este miércoles, de su programa ‘Los 5 mandamientos’.

«Es una entrevista que le hice para CHV cuando Felipe tenía 37 años y fue la última entrevista que hice antes de irme a trabajar con él a “Pasiones”, entonces le dije ‘dame esta última entrevista y me voy a trabajar contigo'», contó el rubio natural.

Una conversación íntima

Según recordó, la entrevista junto a Felipe Camiroaga se realizó «en el techo de TVN, los dos frente a frente, una conversación de una hora donde le pregunté muchas cosas que tenían que ver con su vida, su relación con su papá, con su mamá, como enfrentó sus relaciones de pareja, que visión tenía del matrimonio, del trabajo, de la naturaleza, su vida espiritual y claro, era otra época, se trabajaba de otra forma y yo ponía las cintas muchas veces era otro canal y nada, terminó el programa, yo edité esa entrevista y deben haber salido 12 ó 14 minutos con la contingencia de esa época».

«Esa cinta la tengo guardada hace 16 años, la reviso permanentemente, la he revisado muchas veces, porque para mí también es importante y así recuerdo a mi amigo y sentí que a 10 años del accidente es un tesoro personal que quiero compartir», aseguró Cárcamo sobre sus motivaciones para mostrar el material.

Además recuerda una frase que le dijo su amigo al momento de registrar la conversación «Felipe me dice ‘guarda el master porque esto va a tener mucho valor el día de mañana’ y le hice caso y lo guardé».

16 años de su exhibición

Luego de 16 años desde que se exhibió parte de la entrevista a Felipe Camiroaga en la pantalla chica, el animador de Canal 13 pidió autorización a Chilevisión para poder mostrarla este miércoles en su pantalla. «Le va a servir a mucha gente para poder entender cómo pensaba él y su mirada de las cosas».

De las respuestas que Camiroaga le dio en esa época, destaca su mirada sobre los momentos complicados que pasó en su carrera televisiva. «En este momento de mi carrera agradezco un poco el haber pasado por buenos y malos momentos. Haber conocido la parte más amorosa del éxito y la parte mala del fracaso», le respondió.

«Aunque no sé si hablar de fracaso, porque es una palabra demasiado potente. Creo que nunca he vivido un fracaso, sí malos momentos; y con el tiempo eso se agradece, porque se crece», expresa Felipe Camiroaga en la entrevista.

Por otra parte, el fallecido animador se refirió también a la exposición que le dio la televisión durante sus extensos años de carrera. «Ser un rostro conocido, ya sea deportista, actor famoso o animador, debe ser el único trabajo, además tal vez de los médicos, donde eres eso las 24 horas del día», señaló Felipe Camiroaga.

«Yo no salgo del canal y paso a ser otra persona, soy el que soy en el mall, en la iglesia, en el estadio, en todas partes. Eso le da una importancia totalmente distinta, ni mejor ni peor, pero distinta (…) Yo creo que si no tienes un mundo propio rico, si no tienes un lado B rico y entretenido, sería algo tremendamente desgastador. Yo afortunadamente tengo este lado B, este mundo propio súper rico donde me refugio, donde lo paso bien y hablo de otros temas», sentenció.