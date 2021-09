El descargo de Monserrat Álvarez: «Quiero hacerle un llamado a las Fuerzas Armadas»

Un descargo de aquellos fue el que hizo Monserrat Álvarez por medio de su cuenta de Twitter. Es que la animadora pasó un mal rato al encontrarse en un taco debido al ensayo de la parada militar.

«Llevo una hora en un taco, sin moverme un solo centímetro por causa del ensayo de la Parada Militar. Una falta de respeto, encuentro yo, para los santiaguinos», escribió la animadora de Contigo en la mañana en su cuenta de Twitter.

«Les recomiendo que ni se asomen por el barrio del parque O’higgins y alrededores. Tacos en todos lados», añadió Monserrat Álvarez.

El tuit de la periodista generó opiniones divididas en la red del pajarito azul. Algunos de sus seguidores apoyaron la molestia de la animadora del matinal de Chilevisión. Mientras otras le reprocharon que su queja era injustificada ya que el ensayo habría sido comunicado para los transeúntes.

Lo dijo en matinal

Pero su queja no quedó ahí, ya que al iniciar una nueva edición del matinal Contigo en la Mañana, Monserrat Álvarez se tomó unos segundos la pantalla para relatar la experiencia y volver a mandarle un mensaje a las Fuerzas Armadas.

«Quiero hacerle un llamado a las Fuerzas Armadas y de Orden, que no vuelvan a ensayar la Parada Militar hoy día cuando salimos del canal. ¿Contemos la verdad? A mi casa yo me demoro generalmente 40 o 50 minutos, ayer me de moré 2 horas, pero dormí siesta. ¡2 horas a mi casa!», detalló.

«Quiero saber si hoy de nuevo va a haber ensayo (…) vamos a averiguar, pero si hay de nuevo es mejor no venir», indicó.

Cabe destacar que la Parada Militar se realizará el próximo 19 de septiembre. El desfile contará con 6.500 efectivos del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y la Policía de Investigaciones. Desde el Gobierno se dijo que este evento será mucho más «austero» y con menos efectivos.