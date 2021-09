«Me retaban y me gritaban»: Antonella Ríos y su polémica salida de La Red

Uno de los momentos más icónicos en la carrera televisiva de Antonella Ríos, fue su rol como conductora del programa matinal «Mujeres Primero» de La Red. Espacio donde tuvo una salida bastant mediática y de la que nunca se había referido.

La actriz decidió hablar del tema en Me Late, donde soltó todas las papitas de su paso por la señal de Macul. Según indicó no fue para nada fácil, ya que tuvo bastantes problemas en el camino.

Por ejemplo, la panelista de TV+ transparentó que «lo que pasa es que me fui al reality de Mega (Doble Tentación), quería hacer las dos cosas y en esa época yo estaba con el Daniel (Elosúa) y él le dijo a la prensa que a mí me habían hecho callar y como que me habían sacado, como que le puso color».

Las declaraciones de la ex pareja de Antonella Ríos generaron la molestia de la estación, quién le envió una carta en la que se le advertía que no podía entregar declaraciones sobre la salida del canal. Si lo hacía, debía pagar una multa de 11 millones de pesos.

Problemas internos

Pero la polémica no quedó ahí, ya que Antonella Ríos contó que, «nunca he dicho esto, porque once millones no tenía en el bolsillo, pero como ya prescribió lo puedo decir. Daniel quedó picado, yo también y finalmente quedé súper dolida, porque de alguna manera nos hicieron la cama a mí y a la Janine (Leal), principalmente a ella, porque había terminado con el director ejecutivo, y yo como agarré vuelo, me sacaron también para afuera».

Cabe recordar que esa época, su compañera de matinal, Janine Leal, mantenía una relación con Javier Urrutia, quién era el jefazo de La Red. Razón por la que el quiebre podría haber detonado la mala onda contra el espacio.

Antonella Ríos agregó que incluso vivieron situaciones complejas a sólo meses del término del exitoso programa matinal. Por ejemplo, la hicieron terminar su postnatal antes de tiempo.

«Mientras tanto la gente en redes sociales me decía ‘tanto te gusta la tele que a tu pobre guagua la dejas botada’, y era porque me exigieron llegar a los tres meses, no porque yo quisiera», confesó la actriz.

Al terminar, Antonella contó que, «yo recién había tenido mi guagua, por ende, dormía poco, estaba dando pechuga cada cierto rato, entonces estaba más cansada, más lenta, etc. Yo estaba al aire y de repente preguntaba algo dos veces y me retaban y me gritaban, entonces empezó a generarse una tensión muy incómoda”.