Candidata a diputada bailó en colales a las afueras del Congreso

En julio pasado la panelista de la televisión argentina, Cinthia Fernández, oficializó su candidatura a diputada en su país. Con el respaldo del partido UNITE.

La candidata a realizado diversas campañas en redes sociales que no han estado alejada de las polémicas. La última fue un baile con el que dio a conocer sus propuestas de campaña, aunque lo que realmente llamó la atención fue que en medio de la coreografía quedó en colales.

«Se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco, que mi culo es lo que ofrezco y nada tengo para decir», dice Cinthia Fernández en parte de la letra de la canción.

Sin embargo, hay que destacar que lo más importante era el mensaje que la candidata argentina quería demostrar, que era luchar por las madres solteras y las pensiones de alimentos. «Tal vez si me escucharan y tanto no me criticaran, mi propuesta está muy clara y te la voy a repetir. Hay leyes que están y no hacen cumplir. Los juicios son lentos, tardan en salir», lanzó en la canción.

Según señaló Cinthia Fernández las razones para realizar esta performance fueron: «Mi culo es solo un anzuelo para captar su atención y ¿sabes qué? Todas las veces que lo mostré mordieron y solo me hicieron más fuerte, a mi y a mi voz. ¿Por qué tantos nervios? Este culito es una simple y barata estrategia (…) pero no es mi campaña, mostrándolo no pretendo que entren y me voten».

Con la canción, argumentó que quiere insertar «en la problemática que tienen todas las madres y minorías de hombres en los juicios de alimento y en la quita de la libertad de la infancia de los hermanos mayores; que tienen que ser padres por el simple hecho de que a su mamá la dejaron con una responsabilidad unilateral que debería ser compartida».

Revisa aquí el polémico video:

No es la primera vez

El 24 de agosto, la candidata a diputada y panelista del programa «Los ángeles de la mañana», Cinthia Fernández, sorprendió con su primera campaña para su candidatura. Publicó en su red social una foto completamente desnuda con el fin de dejar un potente mensaje a los votantes, con el fin de realizar una dura crítica de campaña, a través de una analogía.

«¿Qué es más grave? ¿Verme en pelotas a mí o que estos políticos te dejen en pelotas a vos?», escribió la candidata a diputada de argentina.

«Dejen de juzgar (…) Vayamos a lo importante. Demasiado revuelo con mi cuerpo», sentenció.