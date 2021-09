Yamila Reyna dejó la escoba con foto en body

Sin lugar a dudas Yamila Reyna es una de las mujeres que cautiva a sus seguidores no solo por su entretenida personalidad, sino también por sus atributos físicos.

La comediante comparte constantemente sus mejores postales en Instagram, y fue una que publicó este fin de semana que dejó a sus seguidores con baberos. En el registro, se lució con un ajustado body negro, el cual resaltaba cada uno de sus atributos.

«Una libra de cadera no es cadera, Dos libra de cadera no es cadera. Tú la tiene toda por eso te ves buena», escribió junto a las postales Yamila Reyna.

La publicación, de inmediato, cautivó a sus fans en la plataforma virtual. De hecho, varios la llenaron de elogios y mensajes positivos. «Sin palabras», «mina», «Dios mío», «potraza» y «simplemente espectacular» fueron algunos de los mensajes que se podía leer en el posteo.

Quién no se quedó afuera, fue su prometido, el futbolista Diego Sánchez, que no dudó en piropear a Yamila Reyna. «Tírame hielo🔥. Te amo bombón 🧡».

Próxima a pisar el palito

Hace varios meses Yamila Reyna comunicó públicamente que está comprometida con su novio, quién le pidió matrimonio. Para dar el anuncio la comediante publicó una fotografía en la que luce el anillo de compromiso que le dio el arquero de Unión Española.

Y claro está que acompañó la postal con un emotivo mensaje. “Sí, acepto. A pasar el resto de nuestras sonrisas juntos”.

“Te amo con locura”, agregó Yamila Reyna y él le respondió : “Hasta la muerte, monita mía. Te amo muchísimo, mi amor”.

Recién a inicios de este año Yamila Reyna compartió la primera fotografía junto al futbolista, a quien conoció luego de que este le hablara por Instagram y la invitara a comer.

“Fue un caballero. Al final, la que lo invitó a cenar fui yo porque no tenía tiempo antes de irme a Argentina. Antes de mi viaje nos vimos dos veces. Fue un flechazo. Él juraba que yo no lo iba a pescar y yo pensé que: ‘Es un pibe más chico que yo (él tiene 33 y ella 42), jugador, yo no soy de ese mundo. Lo voy a ver una vez y chao’”, reconoció en ese entonces a LUN.