Audio: Auditora le contó a Los Magníficos que su papá es especialista en poner nombres raros

Heidar soltó que una de sus hermanas se llama «Wendy Gladys». ¿Cuál es el nombre más raro que has escuchado?

Un divertido llamado recibieron Lucho de Chile, José Luis Godoy y Juako Lee en medio de su programa «Los Magníficos», espacio que va de lunes a viernes de 07.00 a 09.00 horas por Radio Activa. Es que un auditora llamó a los muyayos para pedir un Ushkaba.

La chiquilla contó que hace algunos días se había comunicado con Luchito donde le pidió fuerza, ya que se sometería a una importante operación en la boca. Por esta razón volvió a llamar solo para que ahora le dieran un Ushkaba para que vaya todo bien en la recuperación.

Sin embargo, el Ushkaba pasó a segundo plano ya que el nombre de la auditora se robó el protagonismo. La chiquilla contó que se llamaba Heidar, y que su papá era especialista en ponerle nombres extraños a sus hijos.

«Nosotros tenemos tradición de nombres raros. No sé en que estaba pensando mi papá, no sé en que vola estaba», contó Heidar.

Familia de nombres raros

De inmediato los muyayos le consultaron que otros nombres extraños habían en su familia, ya que el papi del año tenía historial de nombres bastantes especiales.

«Yo me llamo Heidar soy la hermana mayor. Después viene mi otra hermana que se llama Wendy Gladys. Mi otro hermano se llama Helmut Santiago, y el otro se llama Aarón Doggett», soltó la chiquilla.

La creatividad de Luchito se prendió de inmediato, ya que le dijo que su hermana tenía nombre de artista, podía hasta tener un grupo de cumbia donde «Wendy Gladys» era la verdadera estrella del espectáculo.

Pero el drama no quedó ahí, ya que la chiquilla le contó a Los Magnfícios que «lo más impresionantes es que le cambió el nombre a mi mamá». Así, tal como lee, el caballero no feliz con joderle la vida a sus hijos también lo hizo con su señora. Lo más divertido es que el papito no tenía nombre especial.

Finalmente, Los Magníficos le mandaron un Ushkaba a Heidar quién estaba a punto de entrar a recuperación.