Audio: Juako Lee le celebró cumpleaños a auditor que estaba solito

Un especial llamado recibieron este martes José Luis Godoy y Juako Lee en medio de su programa «Los Magníficos», espacio que va de lunes a viernes de 07.00 a 09.00 horas por Radio Activa. Es que un auditor llamó para pedir un Magnífico Día.

Se trataba de Billy, un muyayo que llamó para recibir cariñito en su día especial, ya que este 19 de octubre estaba de cumpleaños. «Yo quería decretar un Magnífico Día, quería saludarlos. Justo hoy estoy de cumpleaños (…) Estaba intentando llamar hace tiempo, todos los días camino al trabajo», contó.

De inmediato JL Godoy Juako Lee comenzaron a saludarlo, aunque Billy mencionó que estaba bastante triste ya que no era un día como a él le gustaría celebrar. «De todas maneras quería pedirles apoyo, es un poco triste para mí. Yo soy extranjero, no tengo a mi familia al lado», expresó el muyayo

«Billy no se preocupe, Los Magníficos es una gran familia, Radio Activa es una gran familia», lanzó Juako Lee para darle apoyo al chiquillo que luego perdió el contacto.

Obviamente el espíritu solidario de Radio Activa se prendió de inmediato y nuestro Juako Lee lanzó la idea perfecta para darle una sorpresa a Billy. «Sabí que yo hoy iba almorzar donde mi mamá. Billy si estás escuchando manda un Whatsapp a la radio y te invito almorzar donde mi mamá», dijo nuestro radiocontrol.

A los minutos después volvió aparecer Billy quién agradeció las muestras de cariño que le enviaron los auditores de Los Magníficos, y obviamente aceptó feliz la invitación de Juako Lee.

«Muyayos tuve un problema se me cortó la llamada, ya llegué al trabajo todo bien. Agradecer a todas las personas que me saludaron, especialmente me alegraron el día. Vine con toda la alegría del mundo a pesar de estar lejos de mi familia. Siempre hay personas que te apoyan a pesar de que no te conocen (…) Acepto tu invitación al almuerzo Juakoo ¿Dónde nos vemos?».

Tal como era de esperar, Juako Lee ni siquiera había llamado a su mami para avisarle, así que en pleno programa llamamos a la señora Dorila para contarle que el almuerzo llegaría con un «paracaídas cumpleañero». Ella de inmediato aceptó en su mesa a Billy, incluso consultó que querían de almuerzo.

«¿Qué quieren de almuerzo? Hay pollo, camarones, pulpa, lo que quieran. Mira con la Cami vamos a pensar que preparamos. Aquí lo esperamos, la casa es chica pero el corazón es grande», expresó la mami de Juako Lee.

Finalmente a eso de las 15.00 horas Juakoo Lee y Billy se encontraron en el metro y fueron rumbo a la casa de la señora Dorila, quién le preparó un almuerzo de lujo para celebrar a nuestro muyayo cumpleañero.

¡Gracias Juako por tan lindo corazón!

Revisa aquí algunas postales del encuentro: