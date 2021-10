Carlos Pinto recordó paranormal evento en «Caso Matute»: «Sentía que se me ponían los pelos de punta»

Uno de los casos policiales más importantes del país fue recordado en una nueva edición de «Los 2000», animado por Tonka Tomicic y el Tío Emilio. Y para hablar de ello Carlos Pinto fue uno de los protagonistas.

El animador de «Mea Culpa» recordó sus vivencias de aquel 12 de febrero del 2004, día en el que apareció el cuerpo de Jorge Matute Johns, tras 1.541 días desparecido.

Según detalló Carlos Pinto en el programa, debido a su rol en los casos policiales tuvo una especial intervención en la búsqueda. Es que el periodista llevó al padre de Jorge a una zona en la que una médium aseguraba podría encontrarse el cadáver del joven desaparecido.

«Yo estaba en mi oficina y me llama una médium. Yo soy bien escéptico, debo decir… y me dice ‘esto escribí hace un par de noches’. El joven Matute había sido matado por tales personas, en tal lugar y trasladado a otro lugar'», aseguró Carlos Pinto.

«Esto yo nunca lo había expresado abiertamente. Armé un equipo, llamé al papá, que yo no conocía, y le dije: ‘Tengo esto entre manos, vamos a ir a Concepción, me gustaría que me acompañara’. Y él iba a todas», agregó el animador.

Fueron a «La Cucaracha»

El equipo del programa partió rumbo a Concepción junto a la médium, y ambos visitaron la discoteque «La Cucaracha», espacio donde Jorge Matute Johns fue visto por última vez.

«Ella dice: ‘Jorge Matute, estamos aquí, hemos venido porque tú me llamaste y me dijiste que yo te podía ayudar, es lo que queremos, estamos todos junto a ti’. Y ella dice algo así: ‘Yo no estoy aquí, estoy cerca de Santa Juana’. Yo miraba al camarógrafo, que me miraba, y yo sentía que se me ponían los pelos de punta , y yo no soy así», reveló Carlos Pinto.

«Fuimos a este sector, cerca de Santa Juana, yo hablaba con el padre, y él entró en esta dinámica y dijo ‘por fin lo vamos a encontrar’. Nos dispersamos», añadió.

Luego, el comunicador contó que «la periodista que iba conmigo me muestra la grabación que teníamos de la médium, y se oía la voz de ella y otra voz que estaba incluida entremedio, diciendo: ‘Estoy aquí’, y lo escuchó el papá también».

No hubo resultados

Finalmente, Carlos Pinto contó que las policias hicieron trabajos en el punto que señaló la médium, pero no tuvo el resultado esperado. «No había nada. Él (padre de Jorge) estaba tan decepcionado, tan dolido y me dio una tristeza porque por él hubiera abierto todo el cementerio», reconoció Carlos Pinto.

«Dos años después aparece el cuerpo de Jorge Matute. Ella (médium) siempre me dijo ‘está al lado de un lugar con agua’. Y claro, lo encontraron cerca del río Biobío», sentenció.