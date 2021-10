La confesión de José Antonio Neme: «Voy a poner un Only Fans»

Una inédita confesión se mandó José Antonio Neme en el matinal Mucho Gusto, mientras terminaban un despacho desde el comando de Sebastián Sichel. Esto mientras esperaban reacciones tras la acusación de supuestos aportes ilegales de pesqueras a su campaña en el 2009

El locutor de Radio Pudahuel tuvo opiniones bastantes duras respecto a la situación política que estaba viviendo el país. Fue por esta razón que su compañera le mencionó la posibilidad de trabajar como asesor político cuando deje la televisión. Aunque la idea no le gustó mucho al periodista: «Yo no quiero nada con la política», contestó sin titubear.

«Okey, te encuentro razón. Pero lo harías muy bien», le dijo de vuelta la conductora. Eso sí, en ese momento José Antonio Neme sorprendió a todos con una inesperada confesión.

La intensa confesión del animador

Sin embargo, algo que no esperaba Diana Bolocco era la contundente respuesta que le dio su compañero en caso de quedar sin pega en la televisión. «Yo me retiro de la televisión y si todavía tengo energía, voy a poner un Only Fans», reveló en una charla donde también participó Michelle Adam, quien había llegado al estudio para entregar la información meteorológica.

Luego de la confesión, su compañera Diana Bolocco apoyó con todo su decisión, aunque no dejó pasar la oportunidad de trolearlo. «Buena idea, pero para tener un Only Fans no solamente necesitas energía. Necesitas chalupas, oblicuos. Con respeto», bromeó en pantalla.

«Pero tú sabes que prohibieron el sexo. explícito. A muchos se les acabó el negocio», se defendió. Antes de cerrar el tema, Diana también se la jugó con una confesión.

«Perdona, yo no necesito meterme a Only Fans. Tengo Only Fans en mi casa», dijo en medio de las risas de los presentes antes de darle el pase a Michelle Adam, quién daría el reporte del tiempo.