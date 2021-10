Marcianeke busca colaboración con Bizarrap y Bad Bunny: «Puede que salga»

Sin lugar a dudas uno de los fenómenos musicales del ultimo tiempo es Marcianeke, el nuevo exponente del género urbano, que con tal solo 19 años tiene una carrera prometedora.

Matías Muñoz, como es conocido entre sus familiares, ya es uno de los artistas más escuchados en Spotify Chile. Para que se haga una idea, su hit «Dímelo Má» ya cuenta con más de 21 millones de reproducciones en dicha plataforma y su videoclip supera los 20 millones de views en YouTube.

Sin embargo, eso no es todo, porque su éxito sube como espuma, hay que destacar que tres de sus canciones se encuentran dentro del Top 50 Chile de Spotify. En tanto a su fama personal, su perfil de Instagram supera los 730 mil seguidores y en YouTube tiene 332 mil suscriptores, cifras que lo alzan como un artista con tremenda proyección dentro y fuera del país.

Nuestra radio hermana Los40 conversaron en exclusiva con Marcianeke, quién habló sin pelos en la lengua sobre sus metas musicales y el futuro de su éxito.

«Al fin da fruto todo lo que he estado trabajado para poder llegar a esto. No es lo que me esperaba, pero tampoco me sorprende porque es para lo que he uno trabajó tanto», comentó el artista respecto a su avance musical.

Hace dos años comenzaste tu carrera, ¿Cómo fueron tus inicios?

-Sí, hace dos años, pero la verdad llevo como cinco, seis, metido en lo que es la música… Fue difícil la verdad, estuve solo en varias ocasiones, en los peores momentos sobre todo. Y nada, aún así siempre perseverando.

Futuro musical

Marcianeke también aprovechó de entregar detalles de sus metas personales y el trabajo que se viene a futuro. De hecho soltó que le encantaría radicarse fuera de Chile para potenciar su música.

«Quiero estar instalado en el extranjero, donde quiera que vaya. Colaborar con artistas y poder independizarme allá, para que en el momento que quiera diga ya me voy a California, me quedo unos meses allá viviendo. Me voy a México, me quedo allá un rato. Porque puedo», soltó el artista urbano.

Sin ir más lejos, adelantó que la internacionalización de su carrera está a la vuelta de la esquina, ya que tiene planes de irse pronto. «Vamos a sacar pasaporte y nos vamos a atrever a irnos, carepalo a viajar… Yo lo que digo, lo hago, y lo digo una pura vez», adelantó Marcianeke.

Finalmente, el interprete de «Dímelo ma'» ya tiene en mente colaboraciones que marcarían el género urbano nacional. «Con Duki está la mano para conectar… Con Bizarrap puede que salga, ganaríamos los dos. Es la idea. Y con Bad Bunny estaría bueno, algo saldrá. Está a la vuelta de la esquina», sentenció.

Revisa aquí la entrevista completa de Los40: