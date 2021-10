Vicentico: cuándo y dónde se presenta en Chile

Poco a pocos los espectáculos musicales se vuelven a tomar los escenarios del país, especialmente por las bajas cifras que ha dejado el Covid-19 en Chile. Por esta razón Vicentico ya agendó su visita.

El artista argentino se presentará en vivo en el Movistar Arena, el próximo miércoles 10 de noviembre, a las 21 horas. La venta de entradas está disponible desde el martes 12 de octubre a las 12:00 a través del sistema www.puntoticket.com.

Las entradas para el show de Vicentico están entre los $29.900 y $92.000, dependiendo de la ubicación dentro del recinto. Mientras que Sector silla de ruedas y acompañante: $34.500.

Medidas sanitarias

Dentro del diseño general, se ha puesto mucha atención a los protocolos de bioseguridad, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS y las autoridades locales, para el debido resguardo del público, el grupo y el equipo de producción.

El formato del concierto contempla una configuración de sillas que permita el distanciamiento social determinado por las autoridades.

​​​​​​​Entre otras medidas, hemos implementado las siguientes:

– El acceso será exclusivamente con pase de movilidad emitido por el Gobierno de Chile una vez que la persona ha recibido su esquema completo de vacunación COVID-19. No se permitirá el ingreso de personas que no estén completamente vacunadas sean estas público o trabajadores.

*Menores de 11 años que no estén vacunados podrán ingresar acompañados de sus padres, los que si deben tener su pase de movilidad.

– Uso de mascarilla obligatoria en todo momento.

– Cada sector de Movistar Arena contará con accesos, salidas, servicios sanitarios y otros de forma independiente de acuerdo con lo requerido por la autoridad sanitaria.

-Habilitación de zonas de sanitización; toma de temperatura y disposición de alcohol gel en todas las áreas públicas y de backstage.

– Todos los asistentes deberán respetar la distancia social y las demarcaciones dentro del recinto, así como seguir en todo momento las instrucciones de nuestro equipo de producción.

¿Cuándo fue su última presentación?

La última presentación de Vicentico en nuestro país fue en octubre de 2019, con lo que ha pasado un largo período de espera para los fans. En esta presentación del 10 de noviembre, estrenará también su elogiado último álbum, «El Pozo Brillante” (su séptimo álbum de estudio); un disco que invita a quebrar la procrastinación y hacer lo que siempre dejamos para después…animarnos a sacar afuera la sensibilidad y hacer lo que tenemos ganas, con la esperanza de que esa liberación que buscamos pronto va a llegar.

“El Pozo Brillante”, contiene otras siete canciones inéditas entre las que se destaca “Ahora”, que está incluida en dos versiones muy diferentes. Fue grabado en un largo proceso durante el año 2019 entre Buenos Aires y Nueva York, producido por Vicentico y el reconocido Héctor Castillo, con mezcla del mismo Castillo, James Brown y Tony Masserati.

Actualidad

Todas las canciones incluidas fueron compuestas por Vicentico; salvo “Ain’t got no (I Got Life)”, canción popularizada por la gran Nina Simone. No contiene ningún featuring, pero en él tocan un montón de talentosos amigos del artista argentino, como Chris Bruce, Glenn Patscha, Mariano Otero, Jeff Hill, Didi Gutman, Tano Martelli, Flor de Toloache, y Sebas Fucci, entre otros.

Los shows de Vicentico son una mezcla de muchas experiencias, entre ritmos que invitan al baile y las canciones que llaman al romanticismo, con una buena dosis de temas clásicos como “No te apartes de mí”, “Paisaje” y “Algo contigo”.

En una especial y estrecha relación con el público chileno, el afamado artista argentino confirma su regreso a nuestro país, con una invitación íntima a disfrutar algo que todos nos gusta: la música en vivo.