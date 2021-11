En Radio Activa «nada nos detiene»: Ganadora de Santiago 2021

Este miércoles realizamos una nueva jornada de «En Radio Activa nada nos detiene» de la mano de Pape Salazar. Recuerda que Radio Activa y G100 se unieron para mostrarle al mundo la pega de tantos a través del Campeonato Nacional de Emprendimiento. Concurso que busca acelerar el desarrollo económico de Chile, dándole visibilidad, consejo y capital a los emprendedores nacionales.

Muchas veces, algunas ideas sencillas tienen una fuerza que nos sorprenden. Ideas que han reconocido una necesidad y que crean un producto para satisfacerla. Esto fue lo que hizo nuestra emprendedora, Francisca Vera, quien creó Kiz Snack y quien resultó ser la ganadora de Nada Nos Detiene Santiago 2021.

Francisca explicó en Radio Activa de que se trata su emprendimiento. «Son cereales para el desayuno y suflés a base de vegetales, pero sin azúcar añadidas, sin preservantes, sin colorantes, sin azúcares químicos. Hemos innovado en endulzar los productos con dátil o con extracto natural de estrella. Nuestra idea fundamental es nutrir la casa de los chilenos», contó.

Sobre como nació esta idea, la ganadora de la edición 2021 Santiago «Nada nos detiene», comentó que fue a raíz de una necesidad de su entorno. «Kiz tiene su significado en el idioma turco que es «hija o niña», que hace referencia a como nació Kiz. Catalina (su hija) tenía dos años de edad y tenía dos amiguitas que tenían alergia alimentaria súper heavy, habían muchos productos que no podían consumir. Entonces yo en ese momento no estaba trabajando, estaba dedicada a cuidar a la Catita. Ellas andaban siempre juntas, entonces tenían que comer lo mismo», relató.

«Empecé a investigar las harinas vegetales y así empecé a descubrir los distintos tipos, ya tres años van a ser. Todo comenzó cuando les empecé a cocinar galletas para las niñas, y Víctor (su esposo) comenzó a lleva estas al trabajo, y los compañeros de trabajo querían comprarme», agregó.

De esta forma y viendo la buena recepción que tenían sus productos, Francisca se lanzó con sus productos. Inició su camino vendiendo en algunas ferias veganas. «De una feria vegana llegaba a otra, a una gourmet y así. Estuvimos todo el año 2018 vendiendo en distintos lados», soltó.

«Cuando llegó el 2020, ya no habían ferias pero teníamos la página web. La gente comenzó a realizar sus pedidos por ahí. Incluso teníamos algunas pymes o emporios como puntos de ventas».

Relación con «Nada nos detiene»

Francisca Vera contó en Radio Activa cuál fue el camino que tuvo que recorrer para llegar a ser la flamante ganadora de «Nada nos Detiene». «En el 2020 apareció en mi vida Nada nos Detiene, yo decía ‘ahh un concurso’, no pescaba. Cuando quedaban dos días para postular, veo el premio y todo, pensé ‘esto me va a dar para sacar los productos’ y decidí hacerlo».

«Todo fue maravilloso, estuve preparándome mucho y me la jugué (…) Te tratan como persona, no te tratan como un número. Son cercanos, se preocupan de ti y eso se agradece mucho».

«Gané los 10 millones de peso, me permitió cumplir mi sueño. He crecido mucho, yo siempre digo que sin nada nos detiene me hubiera demorado mucho en llegar donde estoy», sentenció la dueña de Kiz Snack a Radio Activa

Revisa la entrevista completa: