En Radio Activa «nada nos detiene»: Pedagogía Digital Chile

Una nueva jornada de «En Radio Activa nada nos detiene» se llevó a cabo este miércoles de la mano de Pape Salazar. Recuerda que Radio Activa y G100 se unieron para mostrarle al mundo la pega de tantos a través del Campeonato Nacional de Emprendimiento. Concurso que busca acelerar el desarrollo económico de Chile, dándole visibilidad, consejo y capital a los emprendedores nacionales.

Siempre se ha hablado de la importancia de la educación, por eso algunos emprendedores prefieren hacer un mix entre sus dos pasiones: el educar y el emprender. Este miércoles Pape Salazar conversó con Carmen Pizarro, profesora de castellano y dueña de Pedagogía Digital Chile.

«Partí haciendo clases, obviamente en ese tiempo donde yo partí haciendo clases, 2006-2007 todavía no existían herramientas digitales ayudaran en la gestión tanto administrativa como pedagógicas. Yo tuve un curso de «enlaces» que me enseñaron Word, Excell, por esto también yo empecé averiguar cosas que me ayudarán a enseñarle a mis alumnos en esos momentos», contó sobre su experiencia profesional.

Respecto a como nació su emprendimiento, Carmen contó a Radio Activa que la necesidad de mayor experiencia digital en la educación la inspiró en su proyecto. «Pedagogía digital nace cuando empecé a conocer estas empresas y el rubro, las falencias que habían en los establecimientos».

«Era yo quién me movía en establecimientos tanto de Santiago como de otras regiones, públicos y privados. Nosotros empezamos a ver la realidad de cada uno de ellos y las necesidades que tenían también», agregó.

«Somos un motor de recomendación y de apoyo de herramientas digitales, nosotros recomendamos algunas que ya existen, para los establecimientos. Capacitamos y entregamos una propuesta pedagógica. Además, ayudamos con un taller extracurricular para que los niños desarrollen otras habilidades», comentó Carmen en Radio Activa «nada nos detiene.

Su vínculo con «Nada nos Detiene»

Por otra parte, Carmen contó como fue que llegó a participar en el concurso de «Nada nos detiene»: «El año pasado empecé como «estaré lista», «podré postular a esto». Empecé hacer preguntas a mandar correos, postulé y me olvidé. Me llegó un correo x del Gmail, como que yo no había quedado. Y justo al otro día tenía arreglado el correo y todo, una niña que trabaja conmigo me dice revisa tu correo y estaba ahí el de «Nada nos detiene».

«Quedé dentro de los semifinalistas, me asesoraron, tuve varios talleres y la verdad es que no queda ahí. Soy una de las empresas motor para Nada nos detiene, me alié con varios emprendedores de la comunidad y tengo proyectos en camino», contó a Radio Activa.,

Revisa aquí la entrevista completa: