Marcela Vacarezza se despidió de la tevé: «No voy a volver»

Hace un buen tiempo que Marcela Vacarezza decidió tomarse un receso en la pantalla chica. Tomó sus maletas y se fue a vivir a Miami junto a sus hijos y Rafael Araneda, quién ya está radicado y trabajando en el país.

La animadora conversó en exclusiva con El Mercurio para hablar sobre su nueva vida en Estados Unidos y la posibilidad de volver a la televisión chilena. Y ahí comentó la determinación que tomó respecto a su carrera en el mundo de las luces, donde sus últimas apariciones fueron como parte del Buenos Días a Todos.

Marcela Vacarezza relató que “sinceramente, creo que no voy a volver. Me quedan dos años mínimo acá”, dejando claro que su interés, por ahora, no es ni la pantalla chica ni retornar a nuestro país.

No le interesa volver

Por otra parte, la animadora manifestó que esta opción, de no retornar a sus labores en la pantalla chica, tienen que ver con los cambios que ésta ha sufrido en los últimos años.

“Me quedo con la TV antigua. La extraño… un programa así como Aló Eli. Antiguo, lo sé. No tendría cabida hoy”, expresó.

Con esta declaración Marcela Vacarezza le cerró la puerta a la televisión, y también a un posible retorno a nuestro país, del que sí opina constantemente en las redes sociales.

De hecho, respecto a aquello, la esposa de Rafael Araneda indicó que “toda opinión tiene su costo, sobre todo las políticas en tiempo donde el país está totalmente polarizado. Mis costos sólo han sido agresiones escritas a través de redes sociales, pero viniendo de personas anónimas y que no me conocen realmente”.

De esta forma, Marcela Vacarezza dijo adiós a su carrera en TV y dejó claro que la vida en Miami la quiere tranquila y alejada de las luces.