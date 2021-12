¡All the single ladies! Llegó a Chile la nueva y exclusiva colección de ropa de Beyoncé

Varias son las chiquillas que les encantaría tener el cuerpo o el estilo de Beyoncé, y es que la cantante inspirada en ellas decidió sacar su propia colección de ropa.

La intérprete de «Single Ladies», armó flor de colección junto a la marca Adidas, en la que en su gran mayoría IVY PARK estaba enfocada en lo deportivo.

La colección se presenta a través de una campaña inspirada en el lema «Bienvenido a HALLS of IVY«. Es un espacio metafórico entre el lugar en donde estás y el lugar en donde siempre has querido estar. Sin etiquetas ni formatos. Algunos lo llaman club, otros, colectivo, pero HALLS OF IVY es un lugar donde todos somos bienvenidos.

Una colección especial

HALLS of IVY de Beyoncé cree firmemente en que el poder de la enseñanza superior también puede venir de buscar tu esencia a través de la expresión personal; al conectarte y compartir un espacio con personas con ideas afines. Los elementos de diseño se basan en esta filosofía; y presentan una colección de indumentaria clásica, con un estilo individual, actitud y el espíritu de cumplir todos tus sueños.

La vibrante y exclusiva paleta de colores de adidas x IVY PARK toma protagonismo en esta colección. Los patrones únicos con diseños a cuadros y la confección estructural se reimaginan a través del poder de la individualidad y el atrevimiento. Entre los puntos destacados de la colección se incluyen; una chaqueta acolchada con estampado de retazos, una capa de lentejuelas, un bralette, un par de pantalones tejidos; un enterizo, una falda de cuero sintético, un body y una serie de prendas modernas para niños.

Sin embargo, lo mejor de esta nueva colección de Beyoncé, es que los diseños están pensados tanto para mujeres como para hombres, niños y adultos.

Si usted ya está pensando en ir a comprar alguna cosita de FLEX PARK, la quinta colección IVY PARK de Beyoncé estará disponible exclusivamente en adidas.cl/ivypark por 24 horas el 9 de diciembre y el lanzamiento global oficial será el 10 de diciembre.