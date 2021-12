Andai buena onda: Novia sacó de la lista de invitados del matri a su amiga por bonita

La chiquilla aseguró que no quería que nadie se viera más linda que ella en su día especial ¿Ustedes aprueban o rechazan la actitud?

Dicen que el matrimonio es el momento más importante para una pareja, ya que para algunos se celebra solo una vez en la vida. Por eso se espera que nadie opaque a los protagonistas, especialmente a las novias, quiénes son las que más se preparan.

Fue a través de Tiktok, que una chiquilla amiga de la novia decidió compartir la incomoda situación que vivió. Según relató Alena Yildiz, su amiga (o lo que ella creía que era) decidió no invitarla a su matrimonio, ya que se vería mejor que ella.

«Mi amiga no me invitó a su boda porque cree que me veo demasiado bien con el vestido que eligió para mí», escribió en la red social.

En el video la chiquilla aparece posando con la prenda que su amiga decidió elegirle para acompañarla en el día especial. Cuando la futura esposa vio cómo se veía Yildiz en el vestido, decidió sacarla de su lista de invitados porque se iba a ver mejor que ella.

El video ya cuenta con más de 11 millones de visualizaciones y más de 15 mil comentarios, en que los internautas critican a la novia, mientras que otros le dicen a Alena que era un día especial para la prometida, por lo que tenía el derecho de «desinvitarla».

Revisa aquí el video:

Otras historias de Tiktok

Resulta que se ha vuelto viral algo que sucedió en China y nada más y nada menos que durante una boda.

Esto le pasó a una mujer quien durante el matrimonio de su hijo, se dio cuenta que su futura nuera era en realidad su hija perdida. Así es tal cual. Aunque parece de teleserie el asunto esto pasó en plena ceremonia.

La madre en cuestión pudo esclarecer este inesperado hallazgo una vez que observó una mancha de nacimiento en la mano de la novia.

Con esta marca ella evidenció era exactamente igual a la de su hija. Quien se perdió cuando era pequeña y de quien no supo nada nunca más hasta ahora.

Al darse cuenta de esto ella se percató de la mancha de su nuera, decidió preguntar de una a los papas de la novia si es que ella había sido adoptada. Sin embargo la duda causó conmoción en la familia, ya que el proceso de adopción había sido un secreto.