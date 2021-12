Audio: Auditora pide un Ushkaba porque le rompieron el corazón

Lucho Hernández y JL Godoy reciben muchas llamadas diarias en su programa «Los Magníficos«. Ese fue el caso de hoy, con una chiquilla que llamó para contar sus dramas.

«Estoy triste y necesito un Ushkaba porque me rompieron el corazón», aseguró la radioescucha. Los chiquillos entonces pidieron que la joven contara su historia.

«Fue todo muy intenso y lo sé porque yo soy intensa. Fue un mes de amor, pero les juro que yo sentí que era el amor de mi vida», a lo que Los Magníficos respondieron «un mes de amor que se rompió como una burbuja».

«A lo mejor tu te pasaste unos cuantos pueblos, quizá el chiquillo estaba ahí tranquilo viendo Netflix», le respondieron.

«No es que él me decía cosas. Me decía; ‘me encantas’, ‘esto fue un flechazo’, ‘acá hay química’. Y el jueves pasado me rompió el corazón diciéndome ‘ya no me gustas'».

La chiquilla se va directo a Irlanda

Se trataba de un hombre superficial. «Ojalá estés escuchando esto para decirte que no se lo hagas a nadie más y que te odio», agregó la chiquilla.

Pero después igual hizo su mea culpa: «no si igual yo me pasé el rollo y yo me voy igual a estudiar inglés». Los Magníficos le respondieron que era importante no interrumpir proyectos por culpa de el amor; a lo que la niña respondió «yo ya no creo en el amor».

Los chiquillos luego le preguntaron a donde se iba y la chiquilla respondió que «a Irlanda a estudiar y trabajar». No había más vuelta que darle si «en 2 días se le iba a olvidar Chile».

Finalmente, la chiquilla quiso contar que con sus compañeras de trabajo eran las «docentes indecentes». Fue entonces que empezó a nombrar a sus compañeras.

Los chicos terminaron dándole consejos y ella se dio cuenta que no «debía sufrir más por esa rata de 2 patas«. Y finalmente terminó recibiendo su Ushkaba.