Audio: Central Radio Activa encendió la mañana con los imitadores de Barry White y Steve Perry

Al ritmo de la balada romántica When the lights go down in the city y con la voz de uno de nuestros invitados, comenzó un nuevo programa de la «Central Radio Activa», espacio predilecto de la Radio Activa que va de lunes a viernes, desde las 09.00 horas, hasta las 12.00 horas.

Revisa el audio completo:



Nicolás Cid, imitador de Steve Perry y ganador de la tercera temporada del programa de Chilevisión «Yo Soy», nos deleitó con su increíble voz de la mano de una de las clásicas canciones de Journey.

«Yo llevo veinte años como cantante y desde los últimos ocho años que llevo haciendo este personaje, fue súper espontáneo. De repente me decían ‘te parecí un poco físicamente’ (a Steve Perry), y empezamos a trabajarlo», recordó el imitador de la leyenda de Journey.

Además añadió: «Después de tres años empezó a formarse el personaje de Steve Perry y que llegó a la tele un poco reseteado después de la pandemia. Fue bonito de esa manera porque fue un gran desafío y una tremenda responsabilidad llevarlo, porque es un personaje complejo como el de Barry White».

Otro de los invitados que entrevistó nuestro querido Pape Salazar fue Fernando Carrillo, quien es imitador de Barry White y también fue participante de Yo Soy.

El imitador contó brevemente acerca de sus inicios y de los oficios que tuvo que desarrollar antes de llegar a la televisión. «Yo viví quince años en Concepción; trabajaba de Dj, cantante, animador», declaró Carrillo a la Central Radio Activa.

El cantante se despidió con un «I love Radio Activa» con la profunda voz característica de Barry White, y además demostró su anhelo de conocer a la Tencha salvaje y hacer con ella un concierto «sexy mental». Posteriormente cerró con el clásico temazo Can’t get enough of your love babe.