Audio: Tencha ayuda a auditora con amante 30 años mayor y esposo infiel

La Tencha recibe muchas llamadas todos los días en su Show. Así que todos los días nuestra señora hortensia se dispone a escuchar a su público con atención y a entregar todo de sí para sus fanáticos.

Hoy, una señora llamó a la Tenchita asegurando que estaba «más o menos triste». Ante esto, nuestra tierna abuelita de la Activa le preguntó la razón de su malestar.

«Me da pena porque (…) No sé que hacer, porque estaba en una relación de 15 años y hace 2 comencé otra con una persona casada que es mayor que yo por 30 años. Yo tengo 45 años», agregó la auditora.

«Se nota la diferencia, pero el no representa la edad que tiene. Resulta que yo tenía cargo de conciencia porque creía que era infiel; pero resulta que hace unos meses me enteré de que él estaba siendo infiel también«, dijo la radioescucha con una voz de pesadumbre.

Infidelidad y amor con años de diferencia

«Mi esposo me estaba engañando con prostituas. Y resulta que este hombre mayor me está invitando a vivir con él, porque dejó a su familia por mí «, agregó la acongojada radioescucha.

«Tengo apoyo de mis hijos que viven en regiones, y el menor de 19 años me dice que vaya no más porque el amor no tiene edad y si tu eres feliz. Pero me da pena porque mi marido está disociado porque tiene cirrosis porque toma mucho y me siento malagradecida porque el ha sido un buen padre», agregó la cumpleañera.

«Estaba viendo a mi marido vomitando sangre al otro día. Pero desde que me engañó me siento mal; pero me da pena dejarlo, estoy entre la espada y la pared», añadió.

Frente a la historia, la Tencha le dijo que no se puede quedar con alguien por pena. Y básicamente los auditores estuvieron de acuerdo.