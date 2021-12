El duro relato de Belén Mora: “Quiero dejar de sobrevivir… quiero volver a vivir»

Esta altura del año provoca que la gente realice diversas reflexiones de lo que fueron los 12 meses pasados. Si bien hay cosas buenas, las malas también aparecen para hacernos doler la cabeza. Algo así fue lo que compartió Belén Mora en sus redes sociales.

La comediante que se encuentra próxima a la llegada de su segundo hijo, publicó un potente mensaje por medio de su cuenta de Instagram; que no dejó a nadie indiferente.

“Quiero dejar de sobrevivir… quiero volver a vivir. Quiero dejar de temerle al aire, al odio de algún sector, a la soledad, a la oscuridad, al mañana, al ayer. Quiero volver a existir y no sentirme un envase que almacena risas o vida”, comenzó Belén Mora en el texto compartido sobre un fondo negro en dicha red social.

“Dicen en distintas creencias que al vida te da sólo lo que puedas soportar. ¿Pero qué pasa si ya no quiero soportar más? ¿Qué pasa si quiero descansar? ¿Qué hice en esta u otra vida anterior que el universo me está golpeando tanto? ¿Cuándo dejo de sobrevivir? ¿Cuándo empiezo a vivir?”, expresó la comediante.

“Existo, a veces, sobre un escenario, por ejemplo. Ahí me ven, algunos con admiración incluso, porque creen que existo sólo para ellos. Que mi función primal es hacerlos reír”, comentó Belén Mora en su sincera confesión.

Las duras palabras

Y continuó: “Y quizás eso sea parte de mí. No me molesta hacer reír, me causa placer incluso: más que el sexo, más que el chocolate. Y quizás en ese momento, sólo existo para ellos. Y cuando me bajo del escenario, muero”.

Hay que recordar que, por estos días, Belén Mora está en el último trimestre de su embarazo junto a su pareja y colega, Francisco “Toto” Acuña, junto a quien comparte una relación hace años.

Finalmente, es importante recalcar que el viernes pasado, Belén Mora y Toto Acuña se despidieron de su programa para dedicarse a los últimos días que restan de la gestación y al inicio de su paternidad y maternidad.

“Se siente como si fuera ayer que llegamos a este nuevo canal y que formamos este hermoso elenco, que ya es como una familia, con toda la gente que está detrás“, dijo Belenaza sobre su espacio, Políticamente Incorrecto, de La Red.