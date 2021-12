¡Habrá spin-off de La Casa de Papel! Berlín tendrá su propia serie

Fue ayer cuando Radio Activa te contó que habían rumores que indicaban que La Casa de Papel tendría su propio spin-off. Esto luego de que los creadores del espacio Alex Pina y Jesús Colmenar encendieran algunas luces de lo que sería.

«Si vamos a tener algo inspirado en La Casa o respecto a La Casa, eso es algo que estamos pensando. Pero que ahora mismo está en el aire, está dando vueltas. No te puedo responder eso hoy», contestó Alex Pina, creador de La Casa de Papel bastante acomplejado con la pregunta, quizás no quería soltar ninguna primicia.

Sin embargo, Jesús Colmenar, productor de la serie, quiso salir a salvar a su colega para no meter la pata: «Yo si te puedo responder a que efectivamente, el final de La Casa de Papel, es el final de La casa de Papel. No habrá temporada 6, 7, etc. Con esto culmina la historia. Más allá de otros proyectos alternativos, no puedo hablar».

«¡Que misterio todo!», lanzó Úrsula Corberó.

¡Había spin-off!

Pero la sorpresa llegó cuando en Madrid se realizaba el evento de despedida de La Casa de Papel, donde los fanáticos tuvieron la posibilidad de despedirse de los actores que le dieron vida a la banda de atracadores.

Fue en ese espacio que Netflix soltó la bomba que todos estaban esperando, La Casa de Papel tendrá su propio spin-off y de la mano de uno de sus personajes más queridos.

Según se reveló por medio de un video promocional, el personaje interpretado por Pedro Alonso, Berlín, tendrá su propia serie que saldrá a la luz en 2023. Ahí se mostrará la vida del personaje que si bien murió en la segunda temporada, tenía una historia detrás de la que pudimos ver diversas pinceladas en lo que fueron las 5 temporadas de La Casa de Papel.

Revisa aquí la promo lanzada por Netflix: