La indignación de Julio César Rodríguez por nuevo femicidio: «La peor conducta que he visto»

El animador de Contigo en la Mañana se refirió al horrible caso policial de Teresita Ponce, quién fue secuestrada y asesinada por su ex pareja.

Conmoción mundial generó el femicidio de Teresita Ponce, la joven madre que fue secuestrada y asesinada por su ex pareja. Ante este terrible delito Julio César Rodríguez se expresó debido a los antecedentes que revelaron cercanos en Contigo en la Mañana.

En medio del matinal, Catalina Guerra, amiga de la joven fallecida, pidió unos minutos en pantalla ya que quería entregar información relevante al caso.

«Ayer vino gente del Ministerio del Interior y nos dijeron que ellos se iban a hacer cargo de todo, del funeral y el traslado, que no habláramos con la prensa. Hoy tuvimos que ir a retirar el cuerpo, pero nos dijeron que ellos no prestan el servicio. Ellos no prestan ayuda, ahora se están lavando las manos y que tenemos que hacerlo por nuestra cuenta”, expresó en el matinal de Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez.

“Ayer vinieron directamente a la casa y dejaron una tarjeta. Nos pidieron que no hiciéramos entrevista ni nada”, recalcó.

El enojo de Julio César Rodríguez

Posteriormente, luego de que terminó la entrevista Julio César no dudó en expresar su molestia debido al dolor que estaba viviendo la familia y la actitud de las autoridades.

“Aquí estamos frente a un psicópata. Por todo lo que hemos conocido hoy, vemos que las cosas no funcionan. Lamentablemente terminamos el despacho con alguien de una entidad de gobierno que deja su tarjeta, que cree que porque la gente es humilde la pueden acallar. Porque esa es la verdad, le ofrecen ayuda a cambio de silencio y eso no puede ser”, planteó el animador.

Finalmente, Julio César Rodríguez expresó que, » eso tienen que… disculpa Monse, estoy picadísimo… eso tienen que aclararlo. El tipo que dejó ahí una tarjeta y que ofrece ayuda a cambio de silencio, tiene que aclararlo. Es la peor conducta que he visto en mucho tiempo, porque a la gente humilde no se le puede tratar así. Tremendo”, sentenció el JC.