Leo Méndez Jr funó a clínica por procedimiento estético: «Quien salió perjudicado soy yo»

Hay un dicho que es claro: para ser bella hay que ver estrellas, pero cuando eso se transforma en dolor constante e incomodidades para vivir, ¿valdrá la pena? Algo así está meditando por estos momentos Leo Méndez Jr.

El hijo de Dj Méndez realizó una funa a una reconocida clínica capitalina, donde por medio de un canje se realizó una bichectomía. Intervención en la que le sacan las bolas de Bichat, para que la cara tengo un aspecto de delgadez.

Lamentablemente la cirugía no salió como Leo Méndez Jr esperaba, tuvo algunos inconvenientes y volvió a ser intervenido para solucionar los problemas. Aun así las incomodidades siguieron, razón por la que decidió hacer una funa pública a la clínica.

“El 27 de marzo del 2020 al comienzo de la pandemia en Chile, estaba por viajar de vuelta a Suecia luego de haber participado en un programa del 13 cuando me decidí someter a una bichectomía…”, inició el influencer en una publicación de Instagram que contenía imágenes sin censura de los problemas que generó la operación.

Duro relato

“Al momento de la bichectomía a pesar de la anestesia, sentía al momento que escarbaba, que me tiraba algo que me dolía. Algo que no se sentía bien y se lo comentaba a mi amigo. El mismo día de la bichectomía por la tarde, se me empezó a hinchar como una pelota en mi cachete izquierdo”, agregó.

“Tercer día, ojo morado e hinchado, no podía abrirlo todo rojo, muchos coágulos de sangre por dentro”, explicó Leo Méndez Jr, revelando que era la operación lo que lo dejó lleno de moretones y con otras secuelas a mas de un año del procedimiento estético.

“1 año con 10 meses después, hace dos semanas por primera vez, se me paraliza el lado izquierdo de la cara por menos de un minuto, cosa de segundos… No dije nada para no perjudicar a los que trabajan en la clínica, pero ahora quien salió perjudicado soy yo”, sentenció el joven.

Revisa aquí algunas fotografías compartidas por Leo Méndez Jr: