Los mejores memes que dejó el último debate presidencial: 31 minutos y Lollapalooza

Previo a las votaciones de la segunda vuelta, se realizó el último Debate Presidencial Anatel entre los candidatos Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Partido Repúblicano).

Los dos puntos más comentados y replicados humorísticamente en las redes fueron los que aludieron al Lollapalooza y a 31 minutos del presidenciable Boric.

Por su parte, el candidato José Antonio Kast aseguró durante el debate que el cambio de sede del Lollapalooza fue por culpa directa de la Municipalidad de Santiago; y también lo relacionó con un prejuicio social.

«Lo cancelaron porque encuentran que es para los ‘zorrones,’ para los capitalistas», afirmó el candidato del Partido Republicano

Sin embargo, los chistes de 31 minutos aparecieron tras una consulta de Daniel Matamala; que apuntó al corte de la subvención del Concejo Municipal de Las Condes para Santiago a Mil. Mientras que el candidato Gabriel Boric tiró la talla con la discusión.

«En nuestro gobierno Tulio Triviño y el dinosaurio Anacleto van a estar totalmente bienvenidos en las actividades culturales», declaró el candidato de Apruebo Dignidad.

