Monserrat Álvarez tuvo tenso round con Marco Enríquez-Ominami

Como ya es tradición un nuevo momento de tenso debate se vivió en el matinal Contigo en la Mañana. Aunque el encuentro estuvo entre Monserrat Álvarez y Marco Enríquez-Ominami.

El hecho ocurrió cuando en el matinal se estaba hablando respecto al rechazo que tuvo el proyecto del cuarto retiro de las AFP, y a su vez el futuro del sistema de pensiones.

Fue en ese contexto, que Monserrat Álvarez fue consultada directamente por M-EO respecto al tema que estaban hablando, generando un tenso debate que no dejó a nadie indiferente.

“¿Cuál es la propuesta suya, Marco? Pero respóndaselo usted, para saber…”, le dijo Monse luego que ME-O acusara a los defensores de la AFP de no entregar una cifra concreta sobre las tasas de retorno a futuro.

“Para usted en 40 años más, ¿cuál debería ser la tasa de retorno? Uno podría decir cualquier cifra optimista pero, ¿cuál debiera ser la forma para obtener esa tasa de retorno?”, insistió la periodista.

Sin embargo, la interrogante sacó de sus casillas al líder del PRO. “Es que su pregunta es la pregunta de una persona que cree en las AFP, las AFP hablan de una tasa de retorno”, le contestó de vuelta.

“No poh”, se defendió Álvarez. Tras cartón, ambos lanzaron sus argumentos y sostuvieron un ácido diálogo sobre el tema.

El tenso diálogo

ME-O: “Es que no hay, no funciona con retorno, Monserrat. Ese es el problema. Ese es el problema conceptual de su pregunta. Su pregunta es una pregunta, y es legítimo, son 40 años educados todos nosotros en un sistema de AFP. Hay otros mundos, Monserrat. Uno no cotiza en los sistemas, en cientos de países. Uno contribuye

Monserrat Álvarez: Pero la tasa de retorno… pongámoslo en castellano

ME-O: No la hay

Monserrat Álvarez: La tasa de retorno, qué porcentaje de su sueldo usted recibe en el momento de jubilarse. Le quiero preguntar. ¿Cuál debiera ser para usted? si no quiere ponerle tasa de retorno no le ponga

ME-O: Es que no es menor…

Monserrat Álvarez: No, es que no es así. He leído harto del sistema de pensiones, no del sistema de AFP. Cuál debiera ser para usted una tasa de retorno, o da lo mismo, un porcentaje de pensión digna para las personas en relación a su ingreso, o no en relación a su ingreso, y cuál es el sistema en general para obtener eso. Ya que está preguntando cosas concretas.

ME-O: Monserrat, perdón, le voy a pelear el punto. No lo ironice porque no es que de lo mismo.

Por último, ME-O nuevamente a lanzó sus argumentos antes de continuar con la conversación.