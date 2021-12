Charles Aránguiz aseguró voto a Boric: «Prefiero que salga Boric en vez de Kast»

Todo Chile sabe que Charles Aránguiz es uno de los deportistas del fútbol chileno más piolita, en comparación a los desordenados del camarín ¡pa’ que vamos a dar nombres!

Lo cierto es que el «Príncipe» decidió romper el hielo con la prensa en una exclusiva entrevista con Las Últimas Noticias, donde no solo habló de su situación deportiva, sino que también del escenario político actual.

Charles Aránguiz fue consultado sobre su opinión de cara a la segunda vuelta presidencial, especialmente de una fotografía que circuló en redes social. En la imagen aparece usando una polera que hace alusión a Gabriel Boric, pero el se encargó de contar la verdad.

“Esa foto es falsa”, aclaró rápidamente Aránguiz. “El tipo de la foto soy yo, obvio, pero el que sale en la polera es un montaje. Andaba en un cumpleaños con unos amigos y me pidieron que me la tomara. Pero es antigua esa foto”.

De igual manera, Gabriel Boric explicó que “me reí cuando me la mostraron”, y fue contundente de cara a la elección del próximo 19 de diciembre:

“Ojalá que gane… no me convence del todo Boric, pero igual prefiero que salga Boric en vez de Kast”, soltó el querido futbolista.

Su paso por Europa

De todas formas, Charles Aránguiz también aprovechó la oportunidad para hablar de su estado físico luego de una lesión que lo mantuvo fuera del mediocampo del Bayer Leverkusen y La Roja.

“Me siento bien… tampoco me volví loco, pero obviamente que me fastidié un poco porque la lesión llegó justo cuando se iba a jugar en la selección y nos estamos jugando cosas importantes”, reflexionó por ejemplo Aranguiz, quien admitió que la preparación de cara a esta temporada no fue la ideal.

“Cuando empezó la pandemia, volvimos a jugar cada tres días, las vacaciones fueron cortas. No tuvimos una buena preparación, gran parte de esa preparación se hizo en casa y no es lo mismo”, reconoció Charles Aránguiz.

Después, el “Príncipe” relató cómo es su vida en Leverkusen: “El país se pone un poco fome por las temperaturas bajas, pero estamos bien (…); acá tienen mucha disciplina, por lo menos con la familia seguimos con las precauciones, como usar mascarillas, tratamos de no salir”.