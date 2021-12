La dura amenaza que recibió Fran García-Huidobro en el estadio : «Esto es fútbol»

Un duro momento vivió Fran García-Huidobro el pasado sábado, cuando decidió ir junto a su hijo a ver el partido de Universidad Católica, que lo coronó como tetracampeón.

Por medio de su cuenta de Instagram, la «dama de hierro» contó el difícil y preocupante momento que vivió en el estadio. La situación fue tal que tuvo que cambiarse de lugar, ya que estaba recibiendo amenazas por parte de los fanáticos del equipo rival.

«Nunca me había pasado, me senté y varios pares de hinchas de Everton me amenazaron con sacarme la chucha cuando saliera del estadio”.

“Además de todos los bueno… además de todos los epítetos que me dijeron y le dijeron a mi hijo… esto es fútbol”, agregó Fran García-Huidobro.

Pasó susto

Según reveló la animadora, la situación le causó bastante miedo, ya que no sabía a lo que se estaba arriesgando en un espacio que comúnmente es familiar. «No puede ser que yo en este momento esté muerta de susto de que me pase algo a la salida del estadio”, terminó por decir la Fran.

Horas más tarde, cuando el encuentro ya había llegado a su fin, Fran García-Huidobro volvió a tocar el tema en la red social. “No debería pasar en ningún estadio, no hay razón para insultar o para amenazar a nadie por un partido de fútbol”, y aclaró que «no todos los hinchas de Everton son así, que fueron unos pocos los que la atacaron».

De igual manera, la Fran se fue muy feliz por todo el apoyo que recibió y porque la UC ganó el título de esta fecha. Por medio de sus redes sociales celebró con tuti, cabe recordar que la animadora es una fanática de corazón de la Universidad Católica y lo ha demostrado públicamente al igual que su hijo Joaquín.