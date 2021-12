Paola Troncoso tuvo fuerte encontrón con Sergi Arola: «Para eso estás tú»

No cabe la menor duda que los conflictos en «El Discípulo del Chef» están a la orden del día, y no solamente entre sus integrantes, sino también entre chefs y sus pupilos. Así se vio en un capítulo donde Sergi Arola y Paola Troncoso.

Fue en el capítulo de este jueves del programa de Chilevisión, donde se emitió un tenso cruce entre la integrante del equipo rojo y el chef cabecilla.

El chef Sergi Arola, perdió la paciencia luego que los integrantes del equipo rojo no entendieran sus instrucciones. Y en ese contexto, una que recibió toda su furia fue Paola Troncoso.

“¿Dónde vas a dejar el arroz ahora? No, cariño, no. No has entendido nada, pero nada. Te he dicho que cuando tengas el sofrito, agregas el arroz, sofríes el arroz y lo mojas con caldo. De eso me quejo, eso me pone nervioso”, explotó Arola.

Sin embargo, Troncoso no se quedó callada y lo frenó en seco. “Pero para eso estás tú po’, Sergi, nosotros no estamos solos”, le dijo de vuelta.

¿Hubo mala onda?

Aunque no todo fue mala onda, ya que Paola Troncoso se calmó y analizó la situación en medio de las entrevistas que se le hacen a los integrantes fuera del espacio de cocina.

“Sergi grita mucho y a mí no me gustan los gritos. Independiente de eso, creo que él confía en mi, eso también lo agradezco. El único pero es la forma.

Por su parte Arola, también explicó el cruce con Troncoso, aunque también se dio el tiempo para realizar un inesperado mea culpa.

“Cada vez metía la cuchara. Y yo le decía ‘no metas la cuchara’. Y volví a meter la cuchara, volví a meter la cuchara. Se ponía nerviosa. Hay un momento que digo las cosas una vez, dos veces. Tengo 17 cosas en la cabeza y me he exaltado. Le pido disculpas. Lo siento, Paola. Ya sabes cómo soy, y a estas alturas, con casi 54 años, me da que es difícil cambiarme”, cerró Sergi Arola.