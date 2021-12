¡Qué me decí! León Murillo incursionó en OnlyFans: «Me ha servido para pagar las cuentas»

Sin lugar a dudas uno de los mejores descubrimientos del último ha sido OnlyFans, una aplicación que no solamente sirve para ver contenido juguetón. Sino que también ha sido una buena fuente de ingresos para sus creadores de contenidos, es el caso de León Murillo.

El comediante decidió pegarse una recauchada, y como se sentía mino no dudó en incursionar en la aplicación, como un creador de contenidos exótico y erótico ¡Atrevido!

En conversación con Las Últimas Noticias, León Murillo explicó por qué decidió incursionar en esta red social, que dio pie a una nueva vertiente en la industria de la pornografía y contenidos vinculados a lo sexual.

“Todo comenzó con una apuesta que me hizo mi amigo Marcelo Valverde en el último capítulo de un programa estilo late, llamado La Célula, que transmitíamos juntos en internet”, relató el comediante.

«Me dijo que abrirme un OnlyFans podía ser todo lo que yo necesitaba para seguir expandiendo mi perfil humorístico al público. Y yo me pregunté ‘¿por qué no?’. Esto tenía que ver con echar abajo el pudor y uno no puede vivir pensando en el qué dirán los demás”, agregó.

Tiene su público

León Murillo contó que partió en OnlyFans con sesiones de fotos y luego pasó a un juego fotográfico en momentos cotidianos.

“No tengo una millonada de público, de hecho, ahora me quedan como 30 suscriptores. Pero lo interesante es que un ratito después de haber subido la primera foto, me llegó mi primer depósito: 10 luquitas“, afirmó.

Esta diversificación no sólo cuenta con la complicidad de su esposa, sino que también ha recibido felicitaciones, junto con expresar conformidad ya que el público comprendió el sentido humorístico que quiso darle a esta cuenta.

“Gracias a mi extensa carrera en la actuación, yo he guardado muchos disfraces: hay uno de conejito, otro de mago, por ejemplo. Con estas ideas he inventado muchas nuevas poses que, fuera broma, me han acercado a nuevos públicos y me han dado dinero con menos de 15 publicaciones“, comentó León Murillo.

Además, Murillo reconoció que con esto “al menos, me ha servido para pagar la luz y agua más de una vez y pienso subir una nueva sesión fotográfica pronto. La suscripción mensual cuesta 10 dólares, pero también ofrezco un pack de tres meses por 20“.