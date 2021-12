¡Pura madurez! Aplauden relación entre Benjamín Vicuña y Pampita

Si somos sinceros entre Pampita y Benjamín Vicuña ha pasado bastante agua bajo el puente, si hace más de seis años que la pareja decidió dar un paso al costado de su vida en común. Las razones las sabe todo el mundo y la China Suárez .. ¡Ups!

Lo importante es que todo lo malo quedó atrás para la familia Vicuña-Ardohain, y ahora solo gozan de buenos momentos y de pura buena onda entre los tuyos, los míos y los nuestros. Especialmente ahora que el actor pasa por complicada situación familiar producto de su separación de China Suárez, con quién tiene dos hijos: Amancio y Magnolia.

Sin embargo, Benjamín Vicuña y Pampita dejaron todo atrás y solo viven el presente. Así se pudo evidenciar por medio de un evento que se realizó en Argentina, donde ambos se encontraron y disfrutaron entre abrazos y risas.

Como sabemos que al otro lado de la cordillera son intensos con las fotos, se viralizaron unas imágenes en las que se nota de lejitos que la ex pareja dejó todo lo malo atrás y solo conviven entre buena onda.

Una relación sana

Obviamente la prensa argentina no dudó en consultarle a uno de los involucrados sobre este encuentro que encantó al pueblo ché. Por eso Benjamín Vicuña conversó con el programa «Intrusos», donde dejó clarito la relación que tiene con su ex esposa.

«Es un evento muy particular, es la primera vez que te vemos junto a Carolina», le dijo el periodista Alejandro Guatti. «Nos hemos juntado toda la semana, en lo público y en lo privado. Este tipo de cosas van a seguir pasando, es lo normal y lo natural», comenzó diciendo el actor nacional.

«Me pasa con ella y con otras ex parejas. Espero que sea algo natural, orgánico para todos», agregó. «Tiene que ser así. Quitándole el dramatismo, por el trabajo, porque no tiene nada malo y, en general, está bueno tener relaciones sanas», lanzó Benjamín Vicuña.

«No tengo una persona en mi vida con la que no me pueda cruzar en un evento. No me gustan esos puterios», cerró el actor.