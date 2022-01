Audio: Auditor le pidió a la Tenchita llamar a su hijo que no ha podido ver

Roberto contó su problema en el «Show de la Tencha». El hombre dijo que no podía ver a su hijo porque su actual pareja no lo deja.

Un complicado llamado recibió nuestra querida Tencha Salvaje en medio de su programa «El Show de la Tencha», que va de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas por Radio Activa.

Un auditor llamado Roberto llamó a la Tenchita desde Puente Alto para contarle su problema. La situación trataba del distanciamiento con su hijo de 22 años, después de la separación con su ex pareja. Y que incluso, las pocas veces que ha podido ver a su nieto.

Su solución era llamar a su hijo, que según Roberto también escucha a la Tencha. El hombre de 50 años aseguró que la comunicación existe por teléfono y que no puede ir a verlo, porque su actual pareja se enoja.

«Mi hijo fue atrevido. Él reaccionaba mal, tuvo que haber sido por mi separación con su mama», dijo Roberto.

El hombre aseguró que lleva mucho tiempo con el problema, porque no quiere perder su actual familia, pero quiere recuperar la relación con su hijo y ver a su nieto.

«Las cosas separadas están bien. Aceptemos que tu actual mujer no quiere estar con él, a mi no me parece. Ella no se puede enojar porque lo vas a ver, es tu hijo. Y si se enoja… ¡Que se enoje po’!», lanzó nuestra Tenchita ante el problema del auditor.

«No sea cobarde po’ mijito, los hijos están primero. El resto da lo mismo», agregó care’ palo nuestra abuelita Hortensia.

El contacto con el hijo

La Tencha salvaje accedió a llamar a Matías, el hijo de Roberto, mediante un llamado a su nuera «Fran». Ella fue quien contestó el teléfono ya que su hijo no lo hacía, debido a que estaban trabajando en la feria.

«Adivina de dónde te estoy llamando», dijo Roberto lo que fue contestado de inmediato por Matías. «De la tenchisima, de quien más», respondió el joven.

«Ya papi, usted sabe que lo amo mucho. Es mi papá, sabe que lo apoyo; pero que no se cometan los mismos errores que han pasado por tanto tiempo. Una vez para los vios’ nomás», agregó de forma tajante Matías.

La conversación siguió con las demostraciones cariño de padre e hijo, agregando la pena que les da ambos la situación con el nieto de Roberto. E incluso de la situación con la pareja del padre de Matías, donde el joven dijo que no ha podido generarse una instancia de conversación.

«Tu hijo la tiene clarita, quiere conversar con la doña para que no tengas problemas, y la otra no quiere», le chantó la Tenchita al hombre de 50 años quien confirmó lo que le planteó nuestra abuelita Hortensia.