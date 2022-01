¡Que emoción! Mon Laferte reveló el nombre de su primer hijo

Se acabó el misterio! La cantante Mon laferte está en las últimas semanas de su primer embarazo. Por eso, usó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores cómo se llamará su hijo.

Sí, la chilena usó sus redes sociales para publicar una foto del tejido que le hizo a su bebé. «Primer tejido que hago para mi hijo Joel», partió diciendo Mon Laferte, confirmando el nombre de su hijo.

Joel Orta, igual que su padre y pareja de la cantante chilena.

Emocionada con su embarazo

Mon Laferte está más que lista para recibir a su primer hijo, algo que tiene emocionados a sus fanáticos más fieles en sus redes sociales. Además, dio a conocer cuánto meses tiene de embarazo, dándonos pistas de cuándo le dará la bienvenida a Joel.

«Ya tengo 8 meses de embarazo y estoy muuuy nerviosa y emocionada», comentó Mon Laferte.

Fue en julio del año pasado que Mon Laferte usó sus redes sociales para dar a conocer que junto a su pareja, Joel Orta, esperaba a su primer hijo.

Si bien, la cantante chilena presentó a Joel en sus redes sociales el pasado 14 de febrero del 2021, la pareja ya había dejado pistas de su relación con las interacciones en Instagram desde 2019.

En una transmisión en vivo, Mon Laferte contó que llevaba más de un año intentando quedar embarazada.

«No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses. Se supone que no puedo contarlo antes de los tres meses pero es que ya no puedo ocultarlo más», confesó.

¿Cuándo nacerá el hijo de Mon Laferte?

En noviembre, durante la última entrega de los Grammy Latino, Mon Laferte se cruzó con Residente, el ex vocalista de Calle 13. En este particular encuentro, el cantante le dijo: «Felicidades, ¿estás a punto ya?», preguntándole por el nacimiento de su hijo

En respuesta, la cantante le aclaró: «No, me quedan todavía como 4 meses».

Además, sumó: «Como en febrero o marzo». «Ohhhhh piscis», le dijo Residente. «Sí es piscis, ¿Tú eres piscis?», le consultó Mon, recibiendo una afirmación por parte del cantante.