¿Remember emo? Festival tendrá a Avril Lavigne y Paramore en su line up

Avril Lavigne, Paramore y My Chemical Romance son algunas de las bandas que se presentaran en «We Were Young», un festival que nos recordará nuestra época emo.

El encuentro musical se realizará el 22 de octubre de este año en Estados Unidos. El escenario será el Las Vegas Festival Grounds en la «ciudad del pecado».

Durante el comienzo de esta semana se anunció la realización del festival que contará con un line up memorable. A los mencionados anteriormente, también se suman Bring Me the Horizon y A Day to Remember, bandas claves de la primera década del siglo.

La pre-venta comienza este viernes 21 de enero y los precios de las entradas varían dese los 225 dólares ($180.000 aproximadamente) hasta los 500 dólares (cifra cercana a los $401.000).

🖤When We Were Young Fest🥀

Register now for Presale that starts Friday, January 21st, 10 AM PT. All tickets start at $19.99 down https://t.co/KUp7CwEQEV pic.twitter.com/mG5jQPsBm8

— When We Were Young (@WWWYFest) January 18, 2022