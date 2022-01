«Tuve negocios con Tonka»: El «Rey del oro» entregó detalles de negocio con Tonka Tomicic y Parived

Una exclusiva entrevista dio este lunes Harold Vilches, más conocido como «El Rey de Oro» a Chilevisión. En ella habló sin filtro y por primera vez sobre su relación con Tonka Tomicic y Parived, todo a raíz del caso «relojes vip».

Según detalló el hombre investigado por la PDI, quién actualmente se encuentra con libertad vigilada por una condena de lavado de activos y adeudar más de 14 mil millones de pesos a la Tesorería General de la República. La animadora le entregó cheques que fueron rebotados.

Respecto a su posible vinculación con el Caso relojes vip robados en el que está involucrado el esposo de Tonka Tomicic, Harold explicó que “mi abogado ha consultado al Ministerio Público y sí hay una investigación, pero de la cual no soy imputado. Salgo mencionado por juntarme con Parived, pero no estoy vinculado en ningún tema de joyas, relojes ni ningún artículo robado”.

“Estaban investigando a Parived y yo por juntarme con Parived me toman una foto”, sostuvo.

Imágenes que delataron el encuentro

Por otra parte, el «Rey del Oro» hablo sobre las imágenes que salieron a la luz en la que se le ve junto a Marco Antonio López, alias Parived, en el Hotel Sheraton de Providencia. «Me muestran que me junto con Parived como si fuera un traficante de joyas robadas y ni siquiera me dedico a eso”.

Según Harold, se reunió con el esposo de Tonka Tomicic porque éste le ofreció unos terrenos. “Yo mandé incluso a tasar los terrenos, yo tenía el comprador de los terrenos, mi idea era comisionar una parte, pero nunca se concretó el negocio. Finalmente los terrenos no tenían el valor y el comprador tampoco estaba interesado en comprarlo y no se realizó ningún negocio”, dijo.

Fue en ese contexto, dentro de la cita, que habría surgido otra propuesta. “Él me preguntó qué producto le podría ofrecer. Que Tonka quería invertir en monedas de plata y le ofrecí monedas de plata. Le facturé unas monedas de plata a Tonka”, reveló.

Además, aseguró que Tonka Tomicic “me entregó unos cheques en forma de pago. Finalmente ella no cubrió los cheques y yo me hice responsable del pago. Hay un cheque protestado por forma y otro por fondo”.

“No me ha dado ninguna explicación. Hoy en día está en una situación súper complicada mediáticamente, no creo que esté pendiente de pagarme. Y antes de esto le he pedido explicaciones a Parived y no se ha hecho cargo de los pagos”, añadió.

Abogado de Tonka Tomicic y Parived habló al respecto

Al terminar la entrevista, Harold Vilches postuló que “me apuntan con el dedo con el objetivo de formar algo más mediático. Mi delito está siendo pagado, fui condenado, no cometo ninguna irregularidad. Yo no me dedico a contrabandear oro, no me dedico a comprar joyas robadas ni relojes robados. Solamente es una persecución para manchar mi imagen”.

Por su parte, Mario Vargas, abogado de Tonka Tomicic y Parived, explicó al citado noticiero que “este joven le pidió asesoría a Marco Antonio en las actividades que realiza; consejos, ayuda espiritual, y esa es la relación que tienen”.

“Nosotros creemos que detrás de esto existe una intención de causar daño. Vamos a investigar quién está detrás de esta construcción para dañar la imagen de una persona y su familia”, avisó.

De paso, aclaró que “la señora Tonka Tomicic nunca ha tenido una relación comercial con el señor Vilches, eran negocios que realizaba don Marco Antonio”.

“Los negocios fueron que, en algún momento, ellos fueron a una compañía de factoring del sector oriente de la capital y solicitaron que se les entregue una suma de dinero, pero esa suma de dinero queda afianzada con un instrumento mercantil. En este caso, eran cheques de la esposa de mi representado”, cerró.