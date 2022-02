Casas lujosas y menús especiales: Cuáles han sido las exigencias de los artistas en el Festival de Viña

Por muchos años el Festival de Viña reunió a importantes exponentes de la música de nivel internacional. Y eso significó que para que accedieran a estar sobre el escenario de la Quinta Vergara se cumplieran algunas de sus sus exigencias.

Desde estadías especiales, hasta comilonas con específicas peticiones son algunas condiciones que han puesto los exponentes más importantes de la música a nivel internacional.

Como estamos viudos del Festival de Viña, Radio Activa te contará las condiciones que pusieron algunos de los artistas que pisaron el suelo de la Quinta Vergara.

¡Las exigencias de los artistas en el Festival de Viña!

Ricky Martin

El querido cantante puertorriqueño solicitó un catering saludable que tuviera té de manzanilla, miel, jengibre y fruta. Adicionalmente pidió velas blancas sin fragancias y chocolates.

Mon Laferte

Para su show en 2020, la cantante nacional también pidió jengibre, y le añadió a sus exigencias agua de coco, menú vegetariano, y salsas picantes.

Luis Miguel

Es muy difícil olvidar cuando El Sol de México se presentó en 2012 en el Festival de Viña. Y es que la producción debió tener en su camarín 120 toallas blancas.

El artista pidió que mientras se quedara en su hotel, algunos ascensores fueran inhabilitados para que no se pudiera topar con nadie.

Marc Anthony

En el mismo año que Luis Miguel, el artista puertorriqueño solicitó en su camarín 20 toallas negras, que las paredes fueran blancas y que en el catering se encontrara un vino de un valor de al menos $200 mil.

Romeo Santos

Dicen que el bachatero ha tenido una de las exigencias más raras del Festival de Viña. Y es que el cantante pidió que en su camarín se encontraran dos estatuas de león de oro de al menos un metro de alto, con el fin de que «resguardaran» este lugar.

Maluma

Para su presentación en 2017 en la Quinta Vergara, Maluma pidió que la producción le arrendara una casa, ya que no quería quedarse en un hotel.

La casa en Concón debía tener más de 1.000 metros cuadrados y la disponibilidad de un chef 24/7. Pero poco duró la felicidad, ya que el cantante reclamó que muchos fanáticos se acercaban a la casa.

Morrissey

En el año 2012 la producción del Festival de Viña se enfrentó a uno de los grandes desafíos. El ex integrante de The Smiths solicitó que su show no fuera interrumpido por los animadores, aunque sus fanáticos quisieran entregar los clásicos premios.

Otra de sus grandes exigencias fue que no hubiera nada de carne en su camarín o en su entorno. Solicitud que se suma cuando pidió que tampoco podía ver a gente con ropa fabricada de animales.

Fue así como Eva Gómez debió transformar su look y retirar unas plumas de animal que iban a acompañar su vestido.

Maroon 5

Con el objetivo de cuidar su voz, los miembros de la banda estadounidense pidieron fruta en su camarín, especialmente frutos rojos, cocos y jengibre.

Adicionalmente en su camarín habían bicicletas estáticas para calentar antes de la gran presentación.

Los más simples del Festival de Viña

Uno de los artistas con menos exigencias fueron Ozuna, Pablo Alborán y Elton John. Los dos primeros solicitaron un catering que incluyera frutas y agua, mientras que el artista británico solo pidió que su camarín oliera a jazmín.