«¿Can you say chupa el p…?»: El trolleo chilensis en una transmisión de Doja Cat

Doja Cat se ha consagrado como una artista de talla mundial. Y es que la rapera estadounidense es una de las cantantes más escuchadas del mundo.

Aunque ahora no hizo noticia en nuestro país por su excelente presente musical; porque lamentablemente un compatriota chistosito apareció en unas de sus transmisiones en vivo y la «trolleo» con una frase chilensis.

¿Can you say…?

Más de 15 mil personas estaban presenciando la transmisión de Doja Cat a través de su Instagram. Allí le consultaron si ella hablaba español, pero ella respondió «no hablo español. Poco, poquito». Pero antes de aquella contestación, apareció un chileno como siempre y estampó su marca chilensis.

«¿Can you say (puedes decir) chupa el pico?», leyó Doja Cat sin tener la menor idea de lo que estaba hablando. La transmisión fue viralizada en TikTok por un joven de nombre en Pablo y en menos de un día sobrepasó las 60 mil reproducciones.

Como era de esperar, la mayoría de los cientos de comentarios reaccionaron ante el curioso momento vivido en la red social de la cantante.

«Y le salió super claro ja, ja», «Necesito la reacción de Doja al saber lo que dijo», «Basta, yo me salí del live», «‘poquito’ su inocencia, que linda», «Lo que le hacen decir a Doja», expresaron algunos de los usuarios de la red social que acudieron al registro viralizado.

Presente musical

Actualmente Doja Cat ocupa el lugar 14 de los artistas musicales más escuchados del momento. Además, ocupa el noveno puesto en cantidad de reproducciones en Spotify.

Incluso para la edición 2022 de los Premios Grammy 2022, Doja Cat tiene ocho nominaciones. Entre ellas destacan «Álbum del año» por su disco Planet Her y «Canción del año» por Kiss Me More en colaboración con la cantante SZA. Cabe señalar que la ceremonia de la Academia de la Grabación se llevará a cabo el próximo domingo 3 de abril.

Cabe destacar que la artista nominada de forma múltiple, se presentará como una de los grandes artistas del Lollapalooza de nuestro país, el próximo domingo 20 de marzo.