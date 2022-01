Premios Grammy 2022 se suspenden por aumento de casos Covid-19

Los Premios Grammy 2022 se suspendieron oficialmente después de semanas de especulaciones sobre como se llevaría a cabo la premiación. Un cambio de sede o de fecha eran las posibilidades, y finalmente se realizaron ambas.

Se pensaban lugares al aire libre como el Hollywood Bowl, para la realización de la versión 64 de los premios en Los Ángeles. Pero finalmente la fecha de la ceremonia se traslada hasta abril de este año y a un lugar totalmente inédito.

A través de un comunicado oficial, Harvey Mason Jr, el CEO de la academia de grabación, informó la nueva sede los premios y la fecha pospuesta.

«Me complace informarles que la versión 64 de los Premios Grammy, han sido reprogramados y ahora se transmitirán en vivo desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas el domingo 3 de abril», declaró Mason Jr.

Además el CEO de los Grammy confirmó que la ceremonia será transmitida en vivo por CBS, la cadena norteamericana y la plataforma de streaming, Paramount Plus. También se anunció que el presentador será otra vez el comediante Trevor Noah.

The 64th #GRAMMYs have been rescheduled and will now be broadcast live from the @MGMGrand Garden Arena in Las Vegas on Sunday, April 3 on @CBS! ✨🎶 pic.twitter.com/Fidkbeyanm

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 18, 2022