¡Dejó la patá! Laura Prieto sacó aplausos con sensual sesión de fotos

Laura Prieto destacó en su red social hace un par de días por entregar un extenso mensaje para el Día del Amor. Poco tiempo después de haber confirmado su soltería.

Acompañado de ello, comenzó a subir una serie de fotos que dejaron en evidencia su trabajada figura.

Al rojo vivo

«Yo se que hay muchos y muchas de ustedes que no están en pareja (como yo), pero el día del amor no es solo del amor de pareja», escribió la modelo uruguaya a través de sus redes sociales durante el Día del Amor. Allí hizo énfasis en despreocuparse por la fecha comercial y puso especial atención en el amor propio y al entorno cercano.

Más tarde subió otra foto correspondiente al rojo vivo del Día del Amor, con un «bodysuit» unisex diseñado por el chileno Vedran Skorin. Allí como acostumbra a sus seguidores, se mostró radiante modelando durante el Día de San Valentín.

Asimismo, Lauro Prieto siguió compartiendo fotos de la sensual sesión de fotos del 14 de febrero con el diseñador de moda nacional. Una junto a él y otra sola donde mostró su curvilínea figura con el bodysuit rojo.

«Always diva, always in red», escribió la modelo uruguaya en la foto de Instagram, que dejó boquiabiertos a todos sus seguidores y seguidoras en la publicación que suma más de 40 mil me gusta.

Isidora Urrejola, Yamila Reyna, Mariela Montero y Antonella Ríos fueron algunas de las famosillas que alabaron la sensual foto de la ex Calle 7. La llenaron de mensajes positivos, y emojis de corazones y llamas de fuego.

«Diosa», «¡Hermosa! Te pasaste», «Sexy», «Estupenda», «La más linda del planeta tierra», «¡Devuélvete, para lo mina!», «Nuestra chica de rojo For Ever», fueron algunas de las reacciones que dejó la sensual sesión de fotos al rojo vivo de la modelo uruguaya.