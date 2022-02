Jordi Castell y la separación con su ex pareja: «Gracias a Dios me liberé»

Durante este pasado domingo se desarrolló el último capítulo de Socios de la Parrilla. El programa conducido por el exitoso trio de Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta, vivió el último capítulo de la primera temporada del programa.

El invitado estelar que cerró la primera parte de la apuesta televisiva de Canal 13, fue Jordi Castell. El modelo y fotógrafo nacional jugó con el trío de socios y también se sinceró sobre pasajes de su vida; tal como lo fue el fin de la unión con su ex pareja.

Fin de la primera temporada

«Tras un ciclo de 15 capítulos, cerramos esta primera temporada de Socios de la Parrilla, con el invitado de hoy, a quien agradecemos por su visita y sus sinceras palabras. Mil gracias Jordi Castell», así despidió la casa televisiva la primera parte del reciente programa conversación.

El fotógrafo nacional abordó muchos temas en su visita al programa; su punto de vista del matrimonio igualitario, cahuines de Primer Plano y del fallecimiento de su perrito «Marley». Aunque el tema que más impactó sobre el fin de la unión con su pareja, después de un año y ocho meses juntos.

Las razones del fin del matrimonio

«Yo creo que nunca estuvo bien y la vida cuando le pone trabas a algo, es porque no tiene que resultar nomás», inició el modelo acerca de su separación en octubre del año pasado con su pareja Juan Pablo Montt. Con eso se acabó con el Acuerdo de Unión Civil contraído en 2020 y tres años de relación.

«Fui terco y la peleé porque juraba que ese era el camino; pero la vida me enseño que no y gracias a Dios me liberé», agregó Castell.

En ese momento, Pancho Saavedra aprovechó de preguntar al fotógrafo si se casó seguro y enamorado. La respuesta fue un rotundo «no».

«Me casé seguro, si. Porque quizás estaba apostando por un proyecto de vida que tenía que funcionar. De acuerdo a los cánones que yo siempre vi en familia», expresó el estelar invitado.

Finalmente ante la consulta de Ruminot, que pretendía ratificar si estaba enamorado, Jordi Castell se mostró dubitativo.

«No sé, la verdad no sé. Era tanto lo que había que pedalear que no sé si era amor o estaba obstinado de querer algo que no resultaba. Y no resultó, por algo duró un año y medio», cerró el comunicador de 55 años.