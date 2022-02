María Luisa Godoy se refirió al quiebre de su anterior matrimonio

Este jueves cerró la primera temporada de Socios de la parrilla, el programa de entrevistas de Canal 13 animado por Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot. Y la última invitada al espacio fue María Luisa Godoy.

La animadora repasó importantes momentos de su carrera profesional, pero también de soltó algunos datos sobre su vida personal que poco se conocían. Fue así como el locutor de Radio Pudahuel le consultó de entrada: “¿Te costó volver a encontrar el amor, después de tu separación?”.

“Mucho años después, como seis años después”, respondió María Luisa Godoy.

Por otra parte, la ex animadora del Festival de Viña repasó como fue esa experiencia emocional, y contó que se casó cuando tenía 26 años, y que solo duró «cuatro meses y medio».

“Nadie sabe, si nunca he hablado de esto en la tele, nunca hablo (…) Antes me dolía, ya no me duele”. indicó María Luisa Godoy. También afirmó que “lo pasé mal, si al principio lo pasé súper muy mal. Fue doloroso. Pero ya fue hace muchísimos años”, expresó.

Ahora está feliz con su familia

Sin embargo, no todo fue tan difícil en el amor para María Luisa Godoy, ya que contó como conoció a su actual marido, Ignacio Rivadeneira, con quién tiene cuatro hijos y lleva ocho años de matrimonio.

“Éramos amigos, lo conocí cuando era chica y éramos amigos. Y después pasó hartos años, después él se fue a estudiar afuera, volvió, yo estaba terminada. Ahí hubo un reencuentro, pero salimos como amigos primero y después fui diciendo y me empezó a gustar”, relató la periodista.

Finalmente, consultada sobre qué le gustó de él, María Luisa Godoy afirmó que “es que es muy atractivo porque es muy inteligente. Uno conversa con él y es muy seductor. Tiene una cosa muy atractiva y tiene un humor negro, no es predecible, nada de predecible”.