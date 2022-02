Marité Matus sorprendió a sus seguidores con sensual bikinazo

Sin lugar a dudas Marité Matus es una verdadera influencer, con sus más de 700 mil seguidores en Instagram, donde es una figura totalmente activa. Comparte parte de su día a día, las aventuras de sus hijos y obviamente las románticas postales con Camilo Huerta.

Es en este contexto que la chiquilla ha encantado a sus fanáticos durante los últimos días; ya que actualmente anda de vacaciones en México junto a sus retoños, desde donde se luce con tiernas fotitos familiares desde las paradisíacas playas.

Pero no solo con registros de sus pequeños saca aplausos, sino que recientemente Marité Matus se lució con unas destapadas postales en bikini que dejaron la grande entre sus seguidores, ya que no duda en posar desde la arena dejando en evidencia su trabajado físico.

«Hoy decido consentirme, porque no hay nada mejor q el amor propio… 😘 lindo día para todos» es lo que escribió la ex de Arturo Vidal, que al poco tiempo recibió más de 52 mil me gusta y decenas de mensajes por lo regia que se ve.

«La mas guapa y preciosa»; «Belleza de mujer!!! Tu bikini te queda…. De infarto…»; «Disfruta que te lo mereces»; «Te pasaste pa ricarda»; «Una mujer admirable un ejemplo a seguir como madre y persona»; «Que linda»; «Más mina!!!» y «como el vino» es parte de lo que le escribieron en Instagram a Marité Matus.

Revisa aquí las fotitos:

Ahora disfruta del amor

Sin lugar a dudas Marité Matus y Camilo Huerta viven su amor sin límites, por lo que no tiene problemas en responder a las preguntas de sus seguidores; y fue en este contexto que sorprendió al hablar de su relación con Camilo Huerta e incluso sobre Arturo Vidal.

«¿Camilo no se pone celoso porque pasaste Navidad con Arturo?» le consultaron sobre el hecho que la chiquilla esperó la llegada del Viejito Pascuero junto a su ex esposo y los tres retoños que tienen en común.

«Nooo, Camilo es un hombre inteligente (no es tóxico)» no dudó en contestar Marité Matus, quien en varias ocasiones ha contado la gran relación que mantiene con el King.

Tras esto siguieron las preguntas relacionadas con Arturo Vidal, ya que uno de sus seguidores le consultó si acaso «¿Se puede ser amigo de tu ex y padre de tus hijos? Pregunta porque estoy pasando lo mismo».

Frente a esto Matus afirmó que «Claro que se puede. No es fácil al principio. El amor se acaba y queda el cariño y el respeto, sobre todo si hay hijos».