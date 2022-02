Los mejores bikinazos de Eugenia Lemos en sus vacaciones por el Caribe y Estados Unidos

Eugenia Lemos comenzó un difícil año, ya que su examen para detectar Covid-19 dio positivo. Ella insistió que puso en la prevención sanitaria, pero que finalmente, el examen dio positivo.

«Los que me conocen saben cuánto me cuido… He estado en cumpleaños y eventos que he tenido que asistir con mascarilla, las pocas reuniones que (tengo), voy con exceso de alcohol en gel…», escribió a través de su Instagram añadiendo que su pareja, Matías Kosznik por suerte dio negativo.

La modelo se recuperó y el comienzo del mes de febrero fue mucho mejor que de enero. Esto ya que subió una serie de fotos con su enamorado para su cumpleaños el 8 de febrero pasado, viajando alrededor del mundo. Aunque ese momento se encontraban disfrutando de las playas de Miami.

Los parajes no quedaron ahí, ya que la parejita pasó San Valentin en el parque temático de Universal en Orlando, Florida. Desde allí se dirigieron al Caribe mismo, específicamente República Dominicana.

En las playas paradisiacas del centro del continente, Eugenia Lemos aprovechó los hermosos paisajes y compartió una serie de bikinazos que encendieron totalmente las redes.

Revisa a continuación algunos de sus bikinazos desde el Caribe:

La pareja Lemos-Kosznik han subido muchas fotos y videos disfrutando de paseos y ricos descansos en las arenas soñadas. Todo aquello disfrutando desde la ciudad de Bayahibe, en la misma costa de República Dominicana.

Posteriormente de disfrutar el Caribe, la parejita continuó su viaje y la siguiente parada fue otra vez Estados Unidos. Esta vez de regreso a Miami y también su paso por New York, donde están actualmente disfrutando de los lugares turísticos.

La modelo argentina otra disfrutó de las hermosas playas de Miami y subió un carrusel de fotos en bikini, el pasado 22 de febrero, que dejó boquiabiertos a todos sus seguidores de su red social.