Eugenia Lemos después de dar positivo por Covid-19: «Cuidense mucho»

En el fin de semana pasado, la actriz Eugenia Lemos, reveló que se contagió de Coronavirus. La modelo insistió en el énfasis que puso en la prevención sanitaria, pero que finalmente, el examen dio positivo.

«No sé como me contagié»

«Los que me conocen saben cuánto me cuido… He estado en cumpleaños y eventos que he tenido que asistir con mascarilla, las pocas reuniones que (tengo), voy con exceso de alcohol en gel…», manifestó la ex chica reality a través de sus historia de Instagram.

Actualmente la modelo se encuentra realizando la cuarentena respectiva y ya reveló que su pareja, Matías Kosznik, se salvó del contagio y dio negativo en el PCR respectivo. A través de un video publicado en su cuenta, reveló más detalles de la situación junto a Koznik.

«Para todos los que están preguntando me siento bien, estamos aislados. Mati salió negativo, estamos con distancia pero bueno yo lo estoy pasando leve y Mati por ahora sigue invicto, esperemos siga así», reveló la modelo.

Cabe recordar que Eugenia Lemos lleva 16 años de relación junto a Matías Kosznik y que en algún momento mostró su felicidad respecto al vinculo que ha mantenido. Además ha enfatizado que no se necesita un anillo de compromiso, ya que viven plenamente en pareja.

La actriz de la serie digital Frow, actualizó su situación mediante una foto con colores llamativos a través de su feed de Instagram. Aquí llamó al cuidado de la gente, a pesar de que no le ha pegado tan fuerte el contagio.

«COVID POSITIVO. Pero agradecida de estar pasándolo leve. Resfrío, dolor de cabeza y mi cuerpo me pide estar acostada todo el día. Cualquier mínima cosa que hago, me da mucho cansancio», inicio la modelo.

«Los que me conocen saben lo mucho que me cuido, pero este virus está en todos lados. Ni siquiera sabemos donde nos contagiamos. Cuídense mucho», concluyó la influencer reiterando la importancia del cuidado y la incertidumbre que uno tiene a la hora de contagiarse.