Lo pillaron chanchito: Video mostró a Dj Méndez siéndole infiel a su pareja

Siempre dicen que cuando uno anda de patas negras hay que tener cuidado, porque todo podría delatarte. Bueno, algo así fue lo que le pasó a Dj Méndez, quién fue pillado chanchito siéndole infiel a su polola.

Así lo evidenció la cuenta de Instagram @RealityCuliao, quién compartió un video de la presentación del reguetonero Nio García, quién cantó en el centro de eventos Akropolis. En el evento también estuvo presente Naya Fácil, obviamente el cantante de «Lady», que estaba con otros amigos y se le vio de lo más acaramelado con una chiquilla.

“Andaba Leo Méndez (Dj Méndez) también con su polola y grupo de amigos. Y comiendo delante de los pobres”, detalló el Instagramer.

DJ Méndez en la fiesta pic.twitter.com/6BXDLLpym2 — Mira lo que Hizo Chile (@MiraloquehizoCl) January 9, 2022

La chiquilla no era su pareja

El problema no era que Dj Méndez saliera bien coqueto con la chiquilla, el tema fue que la romántica escena en el carreta no era protagonizada por su actual pareja. Fue así como el cantante de música urbana fue pillado siendo infiel en dicho evento.

“Ella era la ex o actual (no sé) pareja de Méndez, pero no es la misma que sale en el video dándose un beso, plop”, detalló, compartiendo el registro donde se ve al músico besando a una joven.

Tras la polémica, el usuario de Instagram compartió una serie de pantallazos de Liz Reyes, la pareja de Leo Méndez, quien compartió diversos mensajes en sus redes sociales y quien incluso habló con el joven que viralizó el video.

“Oaaay cuéntamelo todo”, le escribió el usuario de Instagram. Fue así como la ex de Dj Méndez soltó su verdad: “Jajaj me enteré por las redes”, le respondió la joven.

Después de la polémica, al parecer la chiquilla le puso fin a su romance con Dj Méndez. Mientras que el músico compartió en la plataforma un video dando a entender que era una mentira. “Déjense de hablar we…”, agregó, generando diversas reacciones.