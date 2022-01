¡Hay esperanza! Paul Vásquez no descarta volver con «Dinamita Show»

Si hablamos de dúos icónicos del humor, Dinamita Show es uno de los más queridos y recordados por la gente. Es que la pareja compuesta por Paul Vásquez («El Flaco») y Mauricio Medina («El Indio») fueron los encargados de sacarle más de una risa a la sociedad chilena.

Lamentablemente, en 2016 la pareja se quebró totalmente, separándose y siguiendo con sus careras humorísticas por separado. Situación que sus fanáticos aun no superan, y tienen la esperanza de volver a verlos juntos en un escenario.

Cabe recordar que Paul Vásquez y Mauricio Medina tuvieron una disputa debido a la pareja del «Indio», incluso el «Flaco» realizó fuertes acusaciones por suplantación de identidad.

Tiempo atrás, en 2020, Medina recordó el hecho en el Sigamos de largo (Canal 13), espacio en que dijo: “‘El Flaco’ acusó a mi esposa injustamente de ciertas cosas que no eran”.

En esa ocasión también expresó que “tengo nostalgia por Dinamita Show, por lo que significaba el trabajo de dúo”. Sin embargo también fue tajante: “Cuando la relación personal se fractura como en esta pasada, yo creo que ya no es necesario seguir”.

¿Puede haber remember?

Pasan los años y aun los fanáticos siguen con la esperanza de que el dúo pueda volver a los escenarios. Sobre esto fue consultado Paul Vásquez en el último capítulo de «La Divina Comida».

Mauricio Flores, quién era el anfitrión de la noche le consultó sin filtro al humorista: «¿Te volverías a presentar nuevamente junto a Dinamita Show?».

Ante la duda, Paul Vásquez prendió una llama de ilusión en sus fans, declarando que, «siempre y cuando su mujer no esté en el camarín, que su mujer no tenga ningún tipo de relación con el show, que Dinamita Show vuelva a ser lo que éramos antes ‘El Flaco’ y ‘El Indio’ y nadie más, solamente nosotros dos arreglamos nuestra situación.

“50 y 50, como toda la vida ha sido”, declaró el comediante. Aunque el «Flaco» dejó claro que no dependía solo de él. «Hay que ver si el loco lo acepta”.

“El trabajo sería reparar la fractura porque acá hay una fractura”, detalló, aunque por su parte: “Yo mi alma la tengo en paz”.

Respecto a su ex colega de andanzas, Paul Vásquez soltó: “Yo a mi amigo lo echo de menos , fueron 32 años actuando, no depende de mí recuperar esa amistad. Nunca le he cerrado las puertas a Dinamita Show”, remató.