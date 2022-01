Los memes que dejó la peculiar actuación de una mujer de Maitencillo

Las redes sociales explotaron en risas este fin de semana, después de un curioso momento ocurrido en la localidad de Maitencillo. Esto fue porque una mujer del lugar, se dirigió a un local del sitio turístico costero e intentó echar a los veraneantes que estaban almorzando.

El registro se grabó el pasado 2 de enero, pero se convirtió en viral durante este fin de semana. Y como es habitual, el momento viralizado generó una ola de memes que se burlan de la peculiar forma de actuar de la mujer.

“Esto era un santuario y todo se derrumbó”, inició la mujer muy indignada que es vecina del lugar, en el popular balneario de la comuna de Puchuncaví y que llegó a enfrentar a las personas que se encontraban vacacionando en Maitencillo.

La mujer relató en el video que su casa está cerca del pub-restaurante y que no le importaba de dónde vinieran los veraneantes, para así pedir que se fueran del lugar.

“Esto es un calentamiento global (…) No sé de dónde vienen, si de Algarrobo, Llolleo, del campo, pero váyanse“, continuó cada vez más enojada la habitante del sector costero de la quinta región.

«Vayan más para alla, la weá es larga (el sector costero); a Zapallar, a Cachagua, no tengo idea. Si quieren relacionarse con alguien, aquí al lado de mi casa, vayanse a la mierda. Que lo pasen como el p…», cerró la mujer muy enojada que se fue momentáneamente insultando a los presentes y entre aplausos de los presentes.

«Y fuera…», «ordinaria», fueron algunas de las reacciones de los veraneantes que con aplausos evitaron que la mujer siguiera con su discurso. Esto generó la indignación de la residente, que procedió a encarar a las personas que la estaban grabando.

Oh, my gosh! No hacía visto esta joya gráfica qie mezcla a #Coloma con la eñora que se cree dueña de #Maitencillo. Me hizo el trimestre este meme! pic.twitter.com/uDt3PIp58y

— Carolina (@CeballosCarola) January 10, 2022