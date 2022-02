«No podía parar»: Antonio Ríos confesó que era bastante adicto al sexo

Antonio Ríos visitó el programa argentino de entrevistas «Moria es Moria». Allí conversó con la actriz y conductora Moría Casán, quien le preguntó sobre su pasado.

El cantante argentino de cumbia tropical estuvo con cuatro mujeres al mismo tiempo y reveló que fue adicto al sexo… ¡Y bastante!

20 hijos y la vasectomía

El interprete de «Nunca me faltes» habló de su carrera en el programa de Moría Casán; pero la ex modelo no pudo evitar de preguntarle su vida personal.

«Vos sos un semental. Este practica como nadie el poliamor, porque tuviste cuatro mujeres a la vez con cuatro casas conviviendo. Tenías como un harén pero tus días repartidos en todas. ¿Cómo hacías para atender a cuatro mujeres?», declaró preguntó la entrevistadora según pudo rescatar el medio argentino Crónica.

El cantante argentino obviamente le hizo gracia la pregunta intima y soltó tajante «no podía parar». Allí Casán le preguntó si era adicto al sexo y Antonio Ríos respondió: «Exactamente. Bastante».

La actriz planteó un ejemplo de acción al sexo porque es una adicción compleja. Ahí le consultó si le ha lastimado tener en tantas ocasiones la necesidad de tener sexo y si le hacía bien. Lo que fue respondido de forma afirmativa por el «Maestro», quien aseguró no haber tenido ninguna complicación.

Antonio Ríos confirmó que tiene 20 hijos a la ex modelo. Pero aclaró un detalle adicional; 3 hijos son del corazón y 17 son de sangre.

Uno de los tres indicados hijos del corazón, estaba presente en el estudio y le dedicó unas especiales palabras a su padre del corazón.

«Es un iluminado totalmente, así lo veo yo, por su luz. Lo que admiro de él es su sonrisa», aseguró.

El «Maestro» contó que su «descendencia» le solicitaron que se hiciera una vasectomía y el cantante argentino no vaciló ante la petición de sus hijos.

«Me la hice hace dos años más o menos. Lo recomiendo porque todo sigue funcionando normal. No como uno quisiera, pero sigue funcionando», según lo revelado por el mismo medio argentino.