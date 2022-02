Terrible: Mujer murió tras someterse a cirugía en clínica estética clandestina

Una mujer falleció la noche del martes en Las Condes. Esto luego de sufrir complicaciones durante una cirugía realizada en una clínica estética clandestina de la comuna capitalina.

Según informa 24 Horas, la víctima ingresó hasta la Clínica Cordillera con complicaciones a raíz del procedimiento quirúrgico; que según Carabineros se llevó a “cabo en un recinto clandestino».

El capitán Francisco Ortega, oficial ronda Prefectura Santiago Andes, explicó que cerca de las 00:30 horas, la 47° Comisaría de Los Domínicos recibió un llamado de una médica de turno. En el llamado la profesional señaló que una persona llegó hasta el recinto asistencial con complicaciones tras la mencionada cirugía.

Sin embargo, la mujer ya había fallecido cuando el personal policial se hizo presente en la Clínica Cordillera.

Posteriormente, la policía uniformada se trasladó hasta la clínica estética en donde se realizó la cirugía, en donde comprobaron que se trataba de un domicilio normal. El lugar no estaba habilitado para realizar procedimientos quirúrgicos; pero que contaba con “distintos insumos para llevar a cabo este tipo de operaciones».

El capitán Ortega informó que se detuvo a tres personas en el inmueble, mientras que el dueño de casa quedó en libertad.

El oficial explicó que la mujer fue trasladada hasta la clínica por las mismas personas que realizaban la intervención, junto a un vecino del sector que tomó la iniciativa para ayudar a la víctima.

La policía ya realiza las diligencias correspondientes para aclarar este caso, mientras que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

El duro relato de la amiga

Durante esta mañana, la mejor amiga de la fallecida entregó su testimonio en Tu Día de Canal 13. Ahí reveló como fueron los minutos previos al la muerte de Leslie.

“Llegué a la supuesta clínica, y a eso de las 22:00 horas toqué la puerta, el timbre y nadie me respondía”, reveló Javiera en conversación con Tu Día.

Y en ese mismo sentido, agregó: “un caballero me abrió la puerta. Me dijo que no estaban, que se habían tenido que ir de urgencias a la Clínica Cordillera. Ahí llegó Jorge Flores (detenido) con un vecino que dijo que escuchó gritos y ofreció su ayuda. Él vio cómo arrastraron a mi amiga”.

Posteriormente, reveló algunos antecedentes que le comentó un vecino que estaba presente en el lugar.

“Una de las señoras dijo que no era necesario llevar a Leslie a la clínica, ella le pegaba en la cara y le decían que reaccionara. Le pusieron oxígeno. El vecino es el único que la quería llevar”, afirmó en el matinal de Canal 13.

“Teresa (detenida) sabía en el problema que se iba a meter, ella no quería llevar a mi amiga a urgencias. Ella vio que se estaba muriendo, y se murió en el auto”, cerró.