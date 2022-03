El difícil relato de joven discriminada en metro Lo Prado: «Desde chica he sufrido trato de gorda»

Una joven estudiante de 19 años se hizo viral por un lamentable hecho; fue discriminada en una estación del Metro de Santiago por su apariencia física.

María Fernanda perdió su pase escolar y en el camino a su liceo se vio afectada por un inesperado hecho. A pesar de mostrar su certificado de alumna regular a los guardias de la Estación Lo Prado, le rechazaron su entrada y después se burlaron de ella.

«No me puede tratar de esa forma, no puede decir que mi hermana es una gorda, obesa. Y con esa plata que tiene para comer, debería pagar su pasaje», expresó la hermana de María Fernanda en el video viralizado.

En el registro, la familiar de la joven afectada por la discriminación, encaró a la guardia que también estaba grabando la situación. Ella aseguró que la estudiante solo quería pasar y que tenía el papel que certificaba su calidad de alumna.

Metro de Santiago respondió durante esta mañana una publicación de Twitter, que hacía alusión al tema y lamentaron el hecho.

Mabe, para Metro la inclusión y el respeto a la dignidad de las personas son valores intransables, y rechazamos cualquier tipo de discriminación. Por eso, sobre el caso denunciado en estación Lo Prado, estamos haciendo la investigación para definir las acciones que correspondan. — Metro de Santiago – #NuevoViaje (@metrodesantiago) March 17, 2022

«Para Metro la inclusión y el respeto a la dignidad de las personas son valores intransables, y rechazamos cualquier tipo de discriminación», escribió la cuenta oficial de la red metropolitana de transporte asegurando que se está investigando la situación.

Las palabras de la victima

María Fernanda y su hermana conversaron con Mucho Gusto en vivo, y hablaron de la situación angustiante que tuvieron que pasar. La hermana aseguró que fue a conversar y que ante la falta de disposición de la guardia, ella se iba; pero desde ahí comenzaron las burlas al aspecto fisico de la estudiante.

«Llamo a mi hermana y le digo que me sentí muy discriminada en el sentido de que no me crean que soy escolar, porque como soy más grande nunca me creen que soy escolar», relató María Fernanda ante la complicada situación que tuvo que vivir en el camino a su liceo.

Asimismo, la joven agregó que siempre ha tenido que vivir con tratos similares; pero le sorprendió que esta vez, viniera de una persona adulta.

«Desde chica he sufrido los tratos de gorda, que anda a verte a no sé qué, pero es un tema que yo siempre he sido así, no es que yo quiera ser así», continuó.

La estudiante también envió un mensaje de apoyo para las personas que estén viviendo algo similar, y que desde chica ha tenido que aguantar estos malos tratos.

«A mí me hacían mucho bullying cuando chica, pero pude salir adelante. Es súper fome vivir de bullying toda la vida, yo ya lo tengo asimilado, pero es súper duro», concluyó María Fernanda.